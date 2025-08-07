¡Este auto de recolección eléctrico rompe una distancia récord de 1.700 km una vez en energía!

VIVA – Chevrolet Silverado EV Obteniendo el centro de atención gracias a una prueba extraordinaria: tome 1,059.2 millas (alrededor de 1,703 km) en una carga de batería. Esta cifra es más del doble de la estimación de la EPA de 493 millas, además de igualar el récord mundial previamente realizado por Lucid Air Grand Touring con 749 millas.

Factores clave para este éxito récord



Pick-Up Mobil Chevrolet Silverado

Citado por Viva Automotive de AutoBlog, jueves 7 de agosto de 2025, los ingenieros de General Motors (GM) hicieron un circuito de ajuste simple pero efectivo en el camión de trabajo de Silverado EV (rango máximo), sin cambiar el hardware o software básico. Algunas de estas optimizaciones incluyen:

1. La velocidad estable se mantiene entre 20-25 mph (32-40 km/h)

2. Los neumáticos se llenan con máxima presión, se eliminan los neumáticos de repuesto y la alineación de la rueda se establece de manera óptima para reducir la resistencia

3. Cubierta adicional de Tonneau en camiones para reparar aerodinámica

4. La condición de CA y el control climático están inactivos para reducir el consumo de energía

5. El limpiaparabrisas se ajusta más bajo para reducir el arrastre

6. La prueba se lleva a cabo en el verano, utilizando temperaturas óptimas del aire para la eficiencia de la batería.

¿Por qué es esto importante?

– Más que las estimaciones de la EPA plegable, demuestra el potencial de eficiencia extraordinaria en condiciones ideales.

– Batir el récord mundial anterior (Lucid Air) de más de 300 millas.

– El uso de camiones de producción estándar, no los prototipos, muestran progreso tecnología El verdadero EV Chevrolet.

Especificación

Chevrolet Silverado EV es un auto de recogida electricidad Gran impulsado diseñado para presentar una combinación de alto rendimiento, la última tecnología y eficiencia energética. Este automóvil viene en varias variantes, con Truck (WT) y la primera primera edición para ser la variante más resaltada.

Plataforma: GM Ultium (plataforma EV modular)

Tipo de batería: iones de litio de gran capacidad (células ultiium modulares)

Capacidad de la batería: ± 200 kWh (aún no se confirma oficialmente, pero suficiente para> 740 km)

DC Cargo rápido: hasta 350 kW (agregando 160 km en ± 10 minutos)

Realidad vs. prueba de registro



Interior Mobil Pick-Up Chevrolet Silverado

Esta prueba no es una representación de desarrollo diario. Muy baja velocidad, sin aire acondicionado, y ajustes técnicos extremos lo hacen poco práctico para la mayoría de los usuarios. Sin embargo, este experimento proporciona información valiosa sobre el potencial de extrema eficiencia y tecnología de baterías desarrollada por GM.

El éxito del Chevrolet Silverado EV penetró 1,059.2 millas en un contenido de energía fue un hito importante en el mundo de los vehículos eléctricos. Aunque no es realista para el uso diario, este logro muestra la medida en que el potencial de la tecnología EV puede fomentar si acompañado de la innovación del diseño, la eficiencia de la batería y las estrategias de control de energía. Este registro fortalece la posición de Chevrolet como pionero en la evolución de los camiones eléctricos.