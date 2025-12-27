Estatua viral del tigre blanco en Kediri, esto es lo que cuesta hacer

kediriVIVA – Monumento tigre blanco en la aldea de Balongjeruk, distrito de Kunjang, regencia de Kediri, atrajo repentinamente la atención del público después de que su aparición fuera ampliamente discutida en las redes sociales.

En el vídeo subido a la cuenta de Instagram @lambeturahaspecto estatua El tigre blanco se instaló en la intersección. En la columna de comentarios, varios internautas sintieron que la forma de la estatua no se parecía a la de un tigre en general.

Según la información recopilada por VIVA de diversas fuentes, el Jefe del Servicio de Gobierno de Aldea y Empoderamiento Comunitario de Kediri Regency (DPMPD), Agus Cahyono, afirmó que su partido aclaró inmediatamente después de que la estatua se volvió viral. Los resultados de la búsqueda muestran que la construcción de la estatua no provino del Fondo Aldea ni de la APBDes.

Según Agus, el coste de realización de la estatua provino de donaciones de residentes y donantes. Explicó que la elección del símbolo del tigre blanco se basó en las creencias de la comunidad local que cree en la existencia de una figura sagrada que protege la aldea en forma de tigre blanco.

El secretario de la aldea de Balongjeruk, Ardan Setiadi, dijo que la idea de hacer una estatua surgió de discusiones entre los residentes que querían presentar un ícono de la aldea como un marcador regional. En las deliberaciones que involucraron al gobierno de la aldea y al Órgano Consultivo de la Aldea (BPD), finalmente se aceptó la propuesta del tigre blanco porque estaba relacionada con historias transmitidas por los ancianos.

El jefe de la aldea de Balongjeruk, Safii’i, enfatizó que estaba de acuerdo con la propuesta con la consecuencia de que la financiación se realizaría de forma privada. Los fondos totales gastados alcanzaron los 3,5 millones de IDR, con detalles de 2 millones de IDR para los servicios de fabricación de la estatua y la base, y 1,5 millones de IDR para los materiales. También se donaron voluntariamente algunos materiales de construcción.

El proceso de elaboración de la estatua dura aproximadamente un mes. Sin embargo, el resultado final superó las expectativas de los residentes y del gobierno de la aldea. La forma de la estatua, que se consideraba que no representaba el carácter de un tigre, se convirtió en un detonante viral en las redes sociales.

Safii’i admitió que la presencia de la estatua causó conmoción en el espacio digital. También pidió disculpas al público, al tiempo que agradeció la atención y los aportes brindados por la comunidad.

Como seguimiento, el gobierno de la aldea decidió reemplazar la estatua con un nuevo diseño que es más estético y más cercano a la apariencia real de un tigre. Se ha encargado una estatua de reemplazo a artesanos en el área de Ngadiluwih con el mismo tamaño, es decir, 1,5 metros de largo y 1 metro de alto, y con el objetivo de tener al menos un 90 por ciento de similitud con el diseño acordado.