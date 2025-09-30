Estatua General Sudirman Mada de ubicación Impactos de la fusión de la estación Karet de Sudirman

Yakarta, Viva – El Ministerio de Transporte y el Gobierno Provincial de Yakarta han acordado combinar Estación de goma Y Estación de Sudirman BaruSouth Yakarta, para desarrollar el área de integración intermodal en el área de Hamlet Atas.

El Ministro de Transporte, Dudy Purwagandhi, dijo que su partido junto con el gobernador de Yakarta, Pramono Anung, también había celebrado una reunión para seguir el plan para combinar las dos estaciones de tren.

Una de las dos partes discutidas está relacionada con el plan de transferencia Estatua Gran general Sudirman, que ha estado parado en el límite de la carretera General Sudirman y Jalan MH Thamrin, como resultado de la implementación del proyecto.

«Ayer, el gobernador (Yakarta) dijo que existía la posibilidad de mover la estatua del gran general Sudirman», dijo el Ministro de Transporte en una discusión con los medios de comunicación en Yakarta, el martes 30 de septiembre de 2025.

[Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam konferensi pers di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis, 26 Juni 2025] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

«De lo que originalmente estaba en el lado sur, (estatua general de Sudirman) se acercará a Jalan MH Thamrin», dijo.

Dudy agregó, el desarrollo de alias de área orientado al tránsito orientado al tránsito (TOD) del Dukuh Atas Dukuh también conectará cuatro modos de transporte basados ​​en ferrocarril de manera integrada.

El objetivo no es otro que aumentar la comodidad de los cuatro usuarios del cuarto modo del transporte de tren, que incluye incluyendo Raya Moda (MRT) integrado, Raya Integrated (LRT), trenes de riel eléctrico (KRL) y trenes aeropuertos.

«Por lo tanto, se ha diseñado de tal manera que las personas en movilidad pueden moverse fácilmente de un modo a otro en la estación de Dukuh Atas, Sudirman y Bni City», dijo Dudy.

En cuanto a la fusión de la estación de goma y la estación de Sudirman Baru, el Ministro de Transporte explicó que más tarde la serie Bekasi Line KRL solo se detendría en la estación de la ciudad de Sudirman Baru Bni. A partir de ahí, Kai construirá un enlace de corredor entre las dos estaciones.

«El caucho no estará cerrado, pero estará conectado a la estación de la ciudad de BNI. Así que más tarde desde la estación de Karet hasta la ciudad de BNI, se construirá el corredor. Ayer le pregunté a Kai», dijo.