Estas tres marcas dominan el mercado de importación de automóviles de Indonesia

Yakarta, VIVA – Importar móvil A Indonesia en septiembre de 2025 habrá 13.373 unidades, según datos de la Asociación de Industrias Automotrices de Indonesia (Gaikindo). Esta cifra es ligeramente inferior a la de agosto, que registró 13.495 unidades.

Visto por VIVA Otomotif el lunes 13 de octubre de 2025, la marca china BYD sigue siendo el principal líder en el mercado de importación con un total de 4.831 unidades en septiembre. Este logro convierte a BYD en el actor con mayor participación de mercado este año, alcanzando el 24,6 por ciento del total de las importaciones nacionales.

Toyota ocupa el segundo lugar con importaciones de 2.632 unidades, seguida por VinFast de Vietnam con 1.796 unidades. Estos tres encabezan la lista de marcas de automóviles que más ingresaron a Indonesia a lo largo de septiembre.

Mientras tanto, Mitsubishi Motors registró importaciones de 1.220 unidades y Denza importó 508 unidades. Debajo está Aion con 554 unidades, Hyundai-HMID con 92 unidades y Suzuki con 106 unidades.

De forma acumulada, las importaciones totales de automóviles enteros (CBU) de enero a septiembre de 2025 alcanzaron las 113.198 unidades. Este valor muestra un crecimiento estable, aunque todavía se producen fluctuaciones entre meses.

En el mismo período, BYD importó un total de 27.795 unidades, seguida de Toyota con 24.764 unidades y VinFast con 15.168 unidades. Estas tres marcas controlan casi el 60 por ciento de la cuota de las importaciones nacionales de automóviles a lo largo de 2025.

Varios grandes fabricantes están empezando a preparar medidas estratégicas para fortalecer su posición mediante la construcción de fábricas en Indonesia. Según se informa, BYD, que es actualmente el mayor importador, está preparando una instalación de producción de vehículos eléctricos en la región de Java Occidental para comenzar a operar en 2026.

Además de BYD, VinFast de Vietnam también expresó interés en construir un centro de ensamblaje local para reducir los costos logísticos y acelerar las entregas al mercado de la ASEAN. Se dice que la empresa se encuentra en la etapa de exploración de ubicación con las autoridades de la industria nacional.