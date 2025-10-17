¿Estas tres carreras universitarias serán las más amenazadas por la IA en 2026? ¿A sus graduados les resultará difícil encontrar trabajo?

Jacarta – Desarrollo de la inteligencia artificial (AI) ha cambiado drásticamente la faz del mundo del trabajo y la educación. Las profesiones que alguna vez fueron estables ahora tienen el potencial de ser reemplazadas por la automatización, mientras que las habilidades basadas en la inteligencia artificial se convierten en un requisito clave para seguir siendo relevantes.

Lea también: La IA está reduciendo las oportunidades laborales a pesar de que la economía está creciendo, el desempleo y los trabajadores de oficina están cada vez más amenazados.



Las universidades necesitan adaptar sus planes de estudio y los estudiantes deben prepararse para no quedarse atrás.

De acuerdo a Foro Económico MundialSe prevé que la IA eliminará hasta 92 millones de puestos de trabajo y creará 78 millones de nuevos puestos de trabajo en la economía global. Significa, importante Ciertas cosas que antes eran demandadas pueden volverse menos relevantes si no se equilibran con las habilidades de IA.

Lea también: Experto de Microsoft habla abiertamente y revela una lista de profesiones que podrían desaparecer debido a la IA



Lanzando desde ForbesViernes 17 de octubre de 2025, aquí están las tres grandes empresas que se prevé que estarán más amenazadas por la IA en 2026.

Lea también: Diez tendencias de IA en 2026 que sacudirán el mundo del trabajo y los negocios



1. Contabilidad y teneduría de libros

Los estudiantes de contabilidad y teneduría de libros, especialmente los de nivel inicial, corren el riesgo de ser reemplazados por la IA. Muchas tareas rutinarias, como informes financieros, cálculos de impuestos y contabilidad, ahora pueden automatizarse mediante software basado en inteligencia artificial.

Los estudiantes que quieran seguir siendo relevantes deben ampliar sus capacidades, por ejemplo, dominando la IA para finanzas o el análisis de datos avanzado. Además, estudiar un rol como asesor financiero o trabajar en gestión de activos y capital riesgo puede ser una alternativa para añadir valor profesional.

Este enfoque asegura graduado de La contabilidad no sólo domina el trabajo rutinario, sino que también está preparada para afrontar la creciente automatización.

2. Comunicación, Marketing y Publicidad

El campo de la comunicación y el marketing está experimentando una gran transformación debido a la IA. El uso de la IA para la creación de contenidos, estrategias de marketing, redes sociales y comunicados de prensa pone en riesgo de reducir algunas funciones tradicionales.

Para seguir siendo relevantes, las universidades deben integrar la IA en los planes de estudios de marketing, relaciones públicas y comunicaciones. Los estudiantes deben aprender herramientas de inteligencia artificial populares, como HubSpot, SEMrush y Jasper AI, y comprender la ética del uso de la inteligencia artificial para mantener el contenido humano y con la voz de la empresa.

Al dominar la IA y la creatividad estratégica, los graduados en marketing pueden seguir siendo competitivos e innovar en un mundo laboral cada vez más automatizado.

3. Diseño Gráfico

La IA generativa como ChatGPT, DALL·E, MidJourney y Sora2 permiten a cualquiera crear logotipos, creatividades y marcas al instante. Esto hace que el diseño gráfico tradicional esté cada vez más amenazado.