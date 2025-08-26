Estas son todas las marcas de autos que Toyota tiene en 2025

VIVA – Toyota es uno de los fabricantes automotrices más grandes del mundo, con una cartera marca amplio y diverso. En 2025, la compañía no solo administra la marca principal, sino también una subsidiaria y tiene acciones estratégicas en varios otros productores.

Los siguientes son los detalles completos de la marca móvil que es propiedad o controlado por Toyota, junto con el enfoque y el papel de cada uno:

1. Toyota

La marca principal de Toyota sigue siendo la columna vertebral de la compañía. Con modelos globales populares como Rav4, Camry y Corolla, Toyota domina el segmento de automóviles de pasajeros en varios países. Además, modelos de alto rendimiento como GR supra y Gr Corolla muestran el compromiso de Toyota al presentar autos deportivos de alta calidad. Toyota también mantiene la presencia de modelos icónicos como Land Cruiser y Grand Highlander, que continúa recibiendo una respuesta positiva gracias a una combinación de comodidad, resistencia y tecnología El último. El enfoque de Toyota permanece en la innovación, la seguridad y la eficiencia del combustible, lo que lo convierte en la principal opción de los consumidores en muchos mercados.

2. Lexus

Lexus es una marca de autos de lujo Toyota, famosa por la calidad premium, la comodidad y la tecnología avanzada. Esta marca ofrece una variedad de modelos de sedán, SUV y automóviles eléctricos, que están diseñados para cumplir con los gustos de los consumidores de clase alta. En 2025, Lexus continuó expandiendo sus líneas de productos presentando nuevos modelos que combinan diseños elegantes, rendimiento fino y características modernas de seguridad y entretenimiento. Con esta estrategia, Lexus fortaleció su posición como una de las principales marcas de lujo del mundo.

3. Daihatsu

Toyota ha estado en plena Daihatsu desde 2016, después de haber tenido acciones mayoritarias desde 1998. Daihatsu se centró en automóviles compactos y vehículos pequeños, especialmente para los mercados japoneses y del sudeste asiático. Modelos como Daihatsu Move y Daihatsu Rocky muestran una combinación de innovaciones de diseño, eficiencia de combustible y precios asequibles. El enfoque de Daihatsu es proporcionar vehículos prácticos y respetuosos con el medio ambiente para los consumidores urbanos, al tiempo que apoya la estrategia de Toyota para presentar autos pequeños eficientes en energía.

4. Hino

Hino Motors es una subsidiaria de Toyota que produce específicamente camiones y autobuses. Como uno de los fabricantes de vehículos comerciales más grandes de Japón, Hino jugó un papel importante en el transporte de bienes y pasajeros. En 2025, Hino continuó presentando camiones y autobuses que eran más eficientes y ecológicos, incluido el desarrollo de tecnología híbrida y vehículos eléctricos. El enfoque de Hino es apoyar la movilidad industrial y logística con vehículos confiables y costos operativos efectivos.

5. Inversión y acciones minoritarias en Subaru, Suzuki y Mazda

Además de administrar su propia marca, Toyota también tiene acciones minoritarias en varios otros fabricantes de automóviles:

Subaru: Toyota tiene alrededor del 20 por ciento de las acciones, trabajando juntas en el desarrollo de tecnología, como el sistema de tracción de todo el mundo y los vehículos híbridos.

SUZUKI: Alrededor del 5 por ciento de las acciones de Toyota en Suzuki se utilizan para la colaboración tecnológica, especialmente el desarrollo de automóviles pequeños y ecológicos.

Mazda: Toyota tiene el 5 por ciento de las acciones, se centra en el desarrollo de automóviles eléctricos, tecnología de eficiencia de combustible y nuevas innovaciones de motores.

A través de esta inversión, Toyota puede compartir tecnología, expandir el alcance del producto y aumentar la innovación sin asumir el control total de la empresa.

En 2025, Toyota no solo era un fabricante de automóviles con su marca principal que era popular, sino también una compañía automotriz global que administra una amplia cartera y una asociación estratégica. Con un enfoque en la innovación, la eficiencia, la tecnología ecológica y la calidad del producto, Toyota fortalece su posición como líder de la industria automotriz mundial, listo para enfrentar los desafíos del mercado global cada vez más competitivos.