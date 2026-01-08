Estas son las nuevas funciones para los chats grupales en WhatsApp

VIVA – Entrando a principios de año, WhatsApp trae de vuelta actualizaciones que se centran en la comodidad y la creatividad del usuario, especialmente en los chats grupales. Esta aplicación de mensajería instantánea se da cuenta de que los grupos de chat no son solo un lugar para intercambiar mensajes, sino un espacio para coordinar, compartir momentos y generar cercanía con las personas más cercanas a ti.

Los chats grupales de WhatsApp han sido durante mucho tiempo un pilar para muchas personas con diversos fines. Desde discusiones familiares, planificación de eventos especiales hasta estrategias para equipos deportivos favoritos. Es por ello que WhatsApp presenta ahora una serie de nuevas funciones diseñadas para que la comunicación en grupos sea más clara, organizada y amena.

Una de las funciones que más llama la atención es la de etiquetar a los miembros del grupo. A través de esta función, los usuarios pueden agregar ciertas etiquetas o roles a sus perfiles en grupos. Estas etiquetas se pueden personalizar para cada grupo al que se una. Esto significa que alguien puede desempeñar diferentes roles según el contexto del grupo, de modo que otros miembros puedan entender más fácilmente quién hace qué. Esta característica es especialmente útil en grupos grandes cuyos miembros tienen diferentes responsabilidades.

Aparte de eso, WhatsApp también introdujo stickers de texto, una innovación que hace que los mensajes escritos parezcan más expresivos. Ahora, los usuarios pueden convertir palabras u oraciones en pegatinas simplemente escribiendo texto en el campo de búsqueda de pegatinas. Curiosamente, los stickers de texto que se han creado se pueden guardar directamente en un paquete de stickers personales sin tener que enviarlos primero al chat. Esta característica abre una nueva creatividad, especialmente para los usuarios a quienes les gusta expresar emociones a través de imágenes.

La próxima actualización es un recordatorio de evento en el chat grupal. Al crear una invitación a un evento en un grupo, los usuarios ahora pueden configurar un recordatorio anticipado personalizado para los miembros invitados. De esa manera, se puede minimizar el riesgo de olvidar su agenda, ya sea asistiendo a una fiesta, una reunión en línea o una llamada grupal. Esta característica se considera muy útil, especialmente para grupos con agendas ocupadas.

Esta serie de novedades complementa varias actualizaciones anteriores que ya estaban presentes en WhatsApp. En los últimos años, WhatsApp ha enriquecido los chats grupales con la capacidad de compartir archivos grandes de hasta 2 GB, enviar medios en calidad HD, compartir pantalla y chat de audio, lo que facilita la discusión sin tener que realizar una videollamada.