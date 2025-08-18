Estas son las curiosas palabras de Soimah cuando el amante del amante de su hijo que lo hizo llorar

VIVA -Recientemente, Soimah Revelando la realización del amante de su hijo mayor cuando aparece en el podcast de Raditya Dika. La forma de acción Ospek llevada a cabo por Soimah hacia el amante de su hijo fue más a las palabras Curt.

Leer también: Soimah inunda críticas después de llamar al ‘Ospek’ del amante de su hijo con curiosidades para llorar y pedir romper



Incluso las curiosas palabras expresadas por Soimah para hacer llorar al amante de su hijo. Entonces, ¿qué palabras cortas dijo Soimah para el amante de su hijo? ¡Desplácese más para descubrir la próxima historia!

En el podcast Raditya Dika, Soimah reveló en su tono cursi que había cuestionado la razón por la cual la niña estaba saliendo con su hijo mayor.

Leer también: Más popular: el padre de Erika Carlina fue criticado, el perfil de Riri Febriana se casó con el mismo sexo



«De todos modos, juro en el camino. ‘¿No hay otros tipos? ¿No hay otros hombres de niños de secundaria?» Desde la escuela secundaria (citas), solo hay muchas de mis cursas palabras de las que no puedo hablar aquí, de todos modos «, dijo Soimah.

Leer también: Mientras derramaba lágrimas, Ivan Gunawan reveló la razón por la que se disculpó con Soimah



Soimah reveló sus propias razones por las que tomaron la acción. Dijo que siempre mostraba su peor equipo, pero si los otros respondían negativamente. Así que estaba seguro de que la persona y no podrían sentirse como en casa con él.

«Significa que estás saliendo con mi hijo para aceptar a sus padres. Así que siempre muestro lo peor al principio.

Soimah también reveló que sus acciones que emitieron las palabras en curtido hicieron llorar al amante de su hijo. Incluso después de conocerlo, la niña pidió romper con el hijo de Soimah.

«Finalmente lloró. Por la noche me acosté con mi hijo después de llevar a su novia». ¿Qué fue la madre que le dijo a la a «por qué»? Él pidió romper.

Aun así, Soimah reveló que el amante de su hijo inmediatamente se disculpó con él. Incluso Soimah admitió que hasta ahora todavía estaba sosteniendo al amante de su hijo.

«Then he came to apologize. He received the process and the process was still running the ospek to this day. So sometimes I am close to joking, but on the one hand, for example there is something that I am angry is really fast. All I treat the same,» he said,