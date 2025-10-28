Estas son las características de las diferencias entre las albóndigas de cerdo y las albóndigas de ternera

Jacarta – Los usuarios de las redes sociales están conmocionados por el caso del puesto de albóndigas en NgestiharjoKasian, Bantul Yogyakarta. El puesto de albóndigas se volvió viral tras descubrirse que estaba vendiendo albóndigas de cerdo pero el vendedor no lo etiquetó como no halal.

Varios compradores musulmanes, que llevaban hijabs, supuestamente compraron las albóndigas porque no se les dio información de que no eran halal. Tras los disturbios públicos, el Consejo de la Mezquita de Indonesia (DMI) Ngestiharjo colocó una pancarta que decía «Albóndigas de cerdo».

Tras esta información, muchos compradores, especialmente la comunidad musulmana, se sorprendieron porque no lo sabían. Entonces, ¿cómo se diferencia entre albóndigas de cerdo y albóndigas de ternera? A continuación se presentan algunas de las características que pueden ser una guía para que los musulmanes los diferencien, según lo informado por diversas fuentes.

Color

Se sabe que el color de la carne de cerdo es más claro que el de la carne de res. El color de la carne de cerdo también se acerca al color del pollo, pero para poder notar la diferencia, puedes prestar atención a las fibras de la carne. Se sabe que la carne de cerdo tiene fibras débiles y muy tenues, en contraste con la carne de res, que es más densa y tiene líneas de fibra claramente visibles.

textura de carne

Se sabe que la carne de res tiene una textura más dura y densa, a diferencia de la carne de cerdo. La carne de cerdo tiene una textura suave y se estira fácilmente.

Aroma

También preste atención al aroma, la carne de cerdo tiene un aroma distintivo y picante que proviene de la grasa, mientras que el aroma de la carne de res es rancio, como todos saben.

Precio

Se sabe que el precio de la carne de vacuno es mucho más caro que el del cerdo. Esto también afecta el precio de venta de un plato de albóndigas.

Sin embargo, es posible que algunas de las características anteriores no sean fácilmente reconocidas, especialmente por los musulmanes. Por tanto, la forma más segura de garantizar que las albóndigas que compramos son halal es con la certificación halal del Consejo Indonesio de Ulema (MUI). Los vendedores honestos que utilizan materias primas halal definitivamente incluirán una etiqueta o certificado halal que haya sido registrado en el MUI. También puedes consultar el número de registro de la etiqueta en el sitio web oficial de MUI para comprobar su autenticidad. Para productos envasados, compruebe siempre la etiqueta del permiso de distribución y el logotipo halal que se muestra.