Estas seis empresas emergentes sofisticadas están listas para cambiar el futuro digital de Indonesia

Jacarta – Telkomsel Venturesa través de la plataforma aceleradora Telkomsel Innovation Center (TENGO) en colaboración con AppWorks, celebró con éxito el lote del Día de demostración de TINC puesta en marcha seleccionado.

En esta etapa, TINC Batch

La directora ejecutiva de Telkomsel Ventures, Mia Melinda, agradeció la dedicación y el progreso mostrado por la startup. Cada uno ha demostrado un compromiso extraordinario para desarrollar soluciones que no sólo sean innovadoras sino también relevantes para las necesidades del mercado.

«Estamos construyendo un espacio de colaboración donde las corporaciones y las nuevas empresas pueden trabajar juntas para presentar soluciones digitales que sean relevantes para Indonesia», dijo en Yakarta, el lunes 27 de octubre de 2025.

Al TINC Batch X Demo Day asistieron representantes corporativos, inversores, fundadores de startups y profesionales de la industria que juntos formaron una red de colaboración para fortalecer el ecosistema digital de Indonesia.

Lote Enam Startup Inovatif TINC

– Cavos: IA de voz para contact center.

– LuarKampus.id: Plataforma en el sector de becas y desarrollo profesional.

– Verdaderamente: eSIM inteligente que conecta automáticamente a los viajeros de forma práctica.

– 3T GDS Technology Inc.: plataforma B2B para cupones electrónicos digitales transfronterizos.

– Peris.ai: Ciberseguridad hiperautónoma con IA agente

– SmartRetail: optimice los puntos de contacto fuera de línea a través de la medición de recompensas y audiencia basada en IA.

En la misma ocasión, AppWorks también presentó seis potenciales startups de áreas regionales que están listas para desarrollarse en el mercado indonesio, como Gapai (Indonesia), Farmio (Singapur): AI Momofin (Indonesia), Trainge (Taiwán), Tokban (Indonesia) y Alpha Story (Singapur).

En el futuro, como parte de un compromiso a largo plazo, Telkomsel Ventures junto con AppWorks, una aceleradora regional y una firma de capital de riesgo que ha apoyado a miles de fundadores en el sudeste asiático y Taiwán, continuarán profundizando la colaboración para fortalecer el próximo programa TINC y fomentar la escala del ecosistema de innovación de Indonesia.