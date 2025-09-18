¿Estás listo mentalmente? El controvertido árbitro de China lidera el partido del equipo nacional de Iraq vs Indonesia en los clasificatorios de la Copa Mundial de 2026

Yakarta, Viva – Fósforo Equipo nacional iraquí oponerse a Equipo nacional indonesio en la cuarta ronda Calificación de la Copa Mundial 2026 Zona de Asia, el próximo octubre, será dirigido árbitro Originalmente China, Ma Ning. Esta noticia fue entregada directamente por la cuenta oficial de la Federación de Fútbol Iraquí (@IRAQFPG).

«El equipo de árbitros chinos dirigido por Ma Ning tendrá el partido de Iraq vs Indonesia», escribió la cuenta.

Historial controvertido

El nombre de Ma Ning no es una figura extranjera en el fútbol asiático. Se sabe que tiene varios récords controvertidos en los principales partidos internacionales. Uno de los más comúnmente recordados del público fue cuando se convirtió en un tribunal en la final de la Copa Asiática 2023 entre los anfitriones Qatar y Jordan.

En el partido celebrado en el estadio Lusail, Qatar salió como campeones después de ganar 3-1. Sin embargo, las decisiones de Ma Ning cuando el partido provocó muchas críticas de varios partidos.

Dispositivo de árbitro Iraqi vs Indonesia Match

Además de Maining como árbitro principal, el partido de Iraq vs Indonesia también será asistido por otros árbitros de China, además de árbitros tailandeses en la habitación VAR:

Árbitro principal: Ma Ning (China)

Árbitro asistente 1: Zhou Fei (China)

Árbitro asistente 2: Zhang Shang (China)

4to árbitro: Shen Yanhu (China)

Var: Fu Ming (China)

Avar: Sivakorn Pu-udom (Thaland)

El nombre de Sivakorn Pu -undom también se había convertido en el centro de atención del público del sudeste asiático, incluida Indonesia, debido a algunas decisiones controvertidas mientras sirvió como dispositivos VAR en coincidencias internacionales.

Notas positivas con Iraq

Ma ning en realidad tiene un registro positivo cuando lidera el partido que involucra a Iraq. Esto es lo que hace que la presencia del árbitro aumente los pros y los contras entre los amantes del fútbol indonesios, especialmente antes del importante partido contra el equipo nacional de Garuda.

El partido de Iraq vs Indonesia será un partido crucial en el equipo de Shin Tae-Yong para ganar boletos para la próxima ronda de la calificación de la Copa Mundial 2026.