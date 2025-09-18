Estas dos comunidades OJOL no participaron en la manifestación en el Ministerio de Transporte y el Parlamento, la razón fue sorprendente.

Yakarta, Viva – demostración del conductor Ojek en línea (ojol) que se celebró el miércoles 17 de septiembre, aparentemente no seguido por todos los OJOL, incluida la comunidad de Ojol y la Unidad de Reacción Rápida de Norte de Yakarta (URC) o la Coalición Nacional de Ojol o el Kon no salió a las calles.

Leer también: Críticas brutales de la policía hasta que los hallazgos del gas lacrimógeno expiraron durante la manifestación, dijo el jefe de la policía nacional



Ambos grupos enfatizaron que decidieron no salir a las calles a pesar de que continuaron apoyando la lucha de otros conductores.

El presidente del Coordinador Regional del Norte de Yakarta, Mansyur, dijo que había alrededor de 2.000 conductores de OJOL que eran miembros de su comunidad. Sin embargo, su partido decidió no participar en la acción.

Leer también: La cronología BIMA fue reportada como desaparecida durante la demostración de Kwitang hasta que se encontró en Malang



«El coordinador regional de North Yakarta Ojol no participa en la acción. Si hay miembros que bajan, es una responsabilidad personal», dijo Mansyur.

Una actitud similar también vino de Kon. El jefe de la División Legal de Kon, Rahman, enfatizó que su partido se negó a participar porque consideraba la agenda de la acción llena de intereses políticos.

Leer también: Predicciones de Francia Demo Action Riot, decenas de miles de policía desplegadas



«El Cond no ha participado en la acción, debido a las demandas manifestación Esta vez, Ojol es una condición de intereses políticos «, dijo a los periodistas.

Sin embargo, tanto la comunidad de Kon como la comunidad de North Yakarta Ojol enfatizaron que todavía brindan apoyo moral a la lucha de otros conductores que salieron a las calles.

Mientras tanto, la manifestación todavía estaba en manos de la Asociación de Acciones de Dos ruedas (Garda) junto con el Sindicato de Trabajadores de Transporte de Indonesia (SPAI).

El presidente de Garda, Raden IGun Wicaksono, transmitió la acción a partir de la sede de Garda en Cempaka Mas a las 10:00 WIB, luego se trasladó al Palacio del Estado, el Ministerio de Transporte, y terminó en el DPR alrededor de las 13:00 a 14:00 WIB.

La presidenta del Spai, Lily Pujiati, dijo que alrededor de 50 de sus miembros participaron en la línea de acción.

«Spai apoya una manifestación. Nuestras demandas son un paraguas legal para la protección de los trabajadores de la plataforma a través de las regulaciones presidenciales», dijo.

Las seis demandas que se llevan a cabo en la acción esta vez incluyeron una reducción en la deducción del aplicador, los acuerdos arancelarios, la auditoría de las tarifas de descuento, la eliminación de los programas de Argo baratos, la eliminación del Ministro de Transporte, a la investigación de la tragedia de la muerte del conductor de Ojol Affan Kurniawan el 28 de agosto.

La manifestación que coincidió con la conmemoración del Día Nacional del Transporte fue en el centro de atención porque mostró la división de las actitudes entre la comunidad de Ojol, donde algunos cayeron acciones, mientras que otros optaron por mantenerse alejados.