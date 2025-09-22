Estas 4 monedas criptográficas son más baratas que los alimentos fritos, pero tienen el potencial de un gran Cuan, hay Bitcoin Japón

Yakarta, Viva – El mercado de activos criptográficos está nuevamente lleno de una conversación sobre activos súper baratos. Con un precio de solo las denominaciones de Rupiah, se considera que varias monedas alternativas tienen una gran posibilidad de CUAN en 2025.

Leer también: IndoDax Boss reveló que esta es la clave para el desarrollo del ecosistema nacional de criptografía



Aunque se clasifica como especulativo, el interés de los inversores minoristas aumenta porque el acceso de capital pequeño puede abrir oportunidades de ganancias que no son inferiores a los activos premium como Bitcoin o Ethereum.

Siguiente 4 Experimenté un kripto barato que está siendo mirando un comerciante, como se cita de IndodoxLunes 22 de septiembre de 2025:

Leer también: K-pop to Gaming se convirtió en un arma secreta de Stablecoin, Indonesia fue atacada



1. Bono (Bonk)

Este es uno de los ecosistemas basados ​​en Girish Solana que luego ha robado la atención. Después de un rally rápido en 2024, Bonk ahora se mueve de lado con una tendencia a la consolidación.

Leer también: Israel hace que Bitcoin y Ethereum se caigan, pero el oro y el aceite se dispararon



– Precio actual: US $ 0.00002 (alrededor de las rp. 0,24).

– Capitalización de mercado: US $ 1.96 mil millones.

– Volumen 24 horas: US $ 372 millones.

Aunque el precio súper barato, el ecosistema Bonk todavía está activo con una comunidad sólida. El comerciante evalúa que esta fase de consolidación puede ser un puente para un nuevo Ralion si el mercado alternativo se está poniendo más caliente.

BitTorrent (BTT) incluye monedas antiguas que aún sobreviven con una gran base de usuarios. Como un proyecto que está conectado a la red de intercambio de archivos, BTT tiene una utilidad real en el ecosistema Web3.

– Precio actual: US $ 0.00006 (alrededor de las rp. 0,01).

– Capitalización de mercado: US $ 642 millones.

– Circulación de suministros: 990 billones de token.

Aunque se mueve a precios muy bajos, BTT todavía se considera infravalorado por algunos analistas. El aumento en la actividad de la red o la nueva integración puede ser un desencadenante para el próximo rally.

Flare (FLR) se destaca como una cadena de bloques con un enfoque en la interoperabilidad, permite que diferentes redes se conecten más fácilmente. Después de una disminución en 2024, FLR comenzó a mostrar signos de consolidación.

– Precio actual: US $ 0.02346 (alrededor de las rp. 406).

– Capitalización de mercado: US $ 1.73 mil millones.

– Volumen 24 horas: US $ 7.92 millones.

Con un enfoque en la conectividad cruzada, FLR todavía tiene una oportunidad a largo plazo, especialmente si la tendencia de interoperabilidad se fortalece en el ecosistema de la web3.

Jasmycoin (Jasmy) a menudo se conoce como «Bitcoin Japón«Porque proviene de un proyecto blockchain basado en datos en la tierra de Sakura. Actualmente Jasmy se mueve en la fase de consolidación después de la tendencia de declive.

– Precio actual: US $ 0.01419 (alrededor de RP235).

– Capitalización de mercado: US $ 701 millones.

– Suministro circulación: 50 mil millones de tokens.

Con el apoyo de las compañías de tecnología japonesa, Jasmy todavía tiene una atracción como un token de utilidad que se centra en la seguridad de los datos. Su potencial a menudo se asocia con proyectos Web3 japoneses que continúan desarrollándose.