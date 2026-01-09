Estas 3 subsidiarias de Pertamina se fusionarán, el director general Simon se reúne con Purbaya para discutir incentivos

Jacarta – Director Principal del PT Pertamina (Persero) Simón Aloysius Mantiri revela planes fusión tres subsidiarias de Pertamina en un futuro próximo. Este asunto fue discutido con el Ministro de Finanzas. Antiguo Yudhi Sadewa hoy.

Simon dijo que en su reunión con el Ministro Purbaya se discutirán varios puntos relacionados con la fusión planificada de PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) y PT Pertamina International Shipping (PIS).

«Nuestro plan de integración de negocios downstream está integrado. Por lo tanto, combinaremos las refinerías Pertamina Indonesia (internacional), Pertamina Patra Niaga y Pertamina International Shipping», dijo Simon, en el Ministerio de Finanzas, el viernes 9 de enero de 2026.

Simón también reveló que incentivos se convirtió en uno de los temas de discusión en su reunión con Purbaya. Sin embargo, no dio más detalles sobre los incentivos previstos que se tomarían para aliviar el proceso de fusión.

«Incluidos (incentivos)», respondió.

Se sabe que Pertamina inicialmente tenía como objetivo que la fusión de las tres filiales se completara el 1 de enero de 2026. Sin embargo, el plan de acción corporativo aún no se ha completado.

El director de Transformación Empresarial y Sostenibilidad de Pertamina, Agung Wicaksono, dijo el miércoles (19/11/2025), que la compañía recibió asistencia de Danantara Indonesia para llevar a cabo la integración en el negocio downstream, que consiste en los sectores comercial y comercial, de refinería y refinería, así como de logística.

Agung explicó que el proceso de racionalización o estrategia para simplificar las operaciones comerciales es una dirección del Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, para lograr la autosuficiencia energética y reducir la complejidad operativa.

El objetivo principal de este programa de racionalización es poder centrarse en el negocio principal de Pertamina, concretamente en los campos de petróleo y gas, procesamiento y distribución de energía, así como energía nueva y renovable.

Aparte de eso, también se espera que esta estrategia aumente la competitividad de la empresa y haga que las decisiones sean más eficientes.

«Por supuesto, el objetivo es lograr un mayor valor añadido para los accionistas o desbloquear valor», explicó. (Hormiga)