Estas 2 figuras son el comandante del TNI sin el «camino del» jefe de personal de la fuerza, hay una buena inteligencia.

Yakarta, Viva – Estas dos figuras están terminadas Comandante de TNI sin el ‘camino’ del Jefe de Gabinete de la Fuerza. Hay una buena inteligencia. Comandante TNILa era del nuevo pedido fue nombrado REFUGIOes la posición más alta en la Organización del Ejército Nacional de Indonesia.

El puesto de comandante generalmente es ocupado alternativamente por el Jefe de Estado Mayor de tres Tni Matra, a saber, el Ejército (AD), la Armada (AU) y la Fuerza Aérea (AU).

El nombramiento del comandante TNI es la prerrogativa del presidente. Según la ley número 34 de 2004 con respecto al Ejército Nacional de Indonesia, el Presidente designó y desestimó el comandante de TNI con la aprobación de la DPR.

En escritura y explícita, en realidad no hay ciertas condiciones en la Ley. Sin embargo, hay varios puntos que se convierten en una referencia en la selección del comandante. Este puesto se mantiene alternativamente por oficiales activos de alto riesgo de tres generaciones.

Los candidatos para el comandante de TNI también son elegidos de los oficiales que se han desempeñado o han servido como Jefe de Gabinete de la Fuerza, a saber, el Jefe de Gabinete del Ejército (Kasad), el Jefe de Gabinete de la Marina (Kasal) o el Jefe de Gabinete de la Fuerza Aérea (KASAU).

Sin embargo, resulta que hay dos generales de tres estrellas (teniente general) del ejército que había sido nombrado comandante del ABRI por el presidente Soeharto sin tener el cargo de Jefe de Gabinete de la Fuerza.

Ambos son General TNI (Ret) Feisal Tanjung y el general tni (ret) Leonardus Benjamin o Lb moerdani.

Ministro de Defensa/Comandante del General de las Fuerzas Armadas LB Moerdani.

Lb moerdani

El hombre frío y afilado era una figura militar influyente en la era del nuevo orden. La figura, que se llama familiarmente Benny Moerdani, es conocida como un oficial de TNI que está involucrado en el mundo de la inteligencia, de modo que su figura se considera misteriosa.

Llegó a esta posición sin gobernar en una unidad más grande que el Batallón, sin servir como comandante de la región militar (Pangdam), o el Jefe de Gabinete del Ejército (Kasad).

El LB Moerdani alcanzó el pico de su carrera militar cuando el presidente Soeharto lo nombró como comandante de Abri y lo promovió a convertirse en un general de cuatro estrellas en 1983 a 1988.

Feisal Tanjung

Panglima Abri General Feisal Tanjung. Foto : Facebook/SMA Taruna Nusantara

El hombre cuyo nombre completo es Feisal Edno Tanjung es una figura militar indonesia que se graduó de la Academia Militar Nacional (ahora Akmil) de 1961