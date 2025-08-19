Estas 2 cosas imaginan el desempeño de la industria nacional pueden desencadenar despidos

Yakarta, Viva – Entre los perpetradores industria El doméstico comenzó a preocuparse con la interrupción del suministro de gas natural. Además, también hay una política de cuotas sobre la utilización de ciertos precios del gas natural (HGBT) que hace que varios sectores depriman.

Leer también: Las filas de pasaporte chino se desplomaron al 115º mundo, ¿cuál es el gatillo?



Secretario General de la Asociación de la Industria de Olefina Aromática Plastic (Inaplas), Fajar Budiono, dos grandes problemas que ahora enfrentan los actores de la industria. Porque, esta condición no solo disminuye el rendimiento de la producción, sino que también comenzó a desencadenar una ola de terminación del empleo (Despido).

«Hay dos problemas, a saber, el suministro y el precio. El suministro de gas ha disminuido debido al mantenimiento en una serie de puntos prioritarios, mientras que los altos precios del gas afectan directamente el precio de venta, por lo que no podemos competir», dijo Fajar a partir de su declaración, el martes 19 de agosto de 2025.

Leer también: Más popular: tenga cuidado con el contenido de combustible para la tecnología secreta china



Explicó que la carga de la industria era cada vez más pesada debido a las restricciones al volumen HGBT. En las regulaciones aplicables, los clientes solo pueden utilizar el 48 por ciento de volumen de gas HGBT.

Mientras tanto, el uso de gas por encima de la cuota está sujeto a un recargo del 120% del precio de US $ 14.8 por MMBTU o equivalente a US $ 17.8 por MMBTU. Este esquema hace que los costos de producción sean más altos y reducen el espacio industrial para mantener la competitividad.

Leer también: Esta tecnología secreta china puede cambiar la forma en que las personas viajan





Ilustración industrial (doc. Especial) Foto : Viva.co.id/rahmat fatahillah ilham

Según él, el problema presionó cada vez más a la industria plástica nacional que actualmente se ocupa del ataque del producto importarespecialmente de Porcelana«

La industria actual aún sobrevive a los bienes importados de China, especialmente las materias primas plásticas. En el pasado todavía eran importadores, ahora se han convertido en exportadores. Estamos abrumados, especialmente el precio de los bienes de China es mucho más barato «, dijo Fajar.

Se considera que esta condición tiene un impacto directo en la utilidad de la fábrica nacional inferior. Algunas compañías incluso han detenido su producción porque ya no pueden competir.

«El impacto, nuestra utilidad ha disminuido, incluso hay una fábrica que ahora ha detenido la producción porque no puede competir con productos de China», concluyó Fajar.

Fajar advirtió que la limitación de la cuota de gas y los altos precios suprimirían la cadena de la industria posterior. Si esto no se detiene de inmediato, la industria posterior que respalda muchos empleos puede ser desplomada y, en última instancia, la dependencia de los productos importados será cada vez más difícil de evitar.

«En la actualidad, la utilidad ha disminuido, incluso puede caer. En la actualidad, se ha detenido. En el futuro cercano, la industria posterior debe verse afectada, y a la larga importada ciertamente aumentará», dijo Fajar.

Además, según él, la continuidad de la producción depende completamente de la certeza del suministro de gas. Sin un suministro de energía adecuado, la fábrica dejará de funcionar.

«Si la producción se detiene, la compañía no obtiene ingresos.

También recordó, si más fábricas dejan de funcionar, las implicaciones no solo están en el empleo. Pero también el potencial para debilitar la contribución del sector industrial a la economía indonesia.

Fajar también espera que el gobierno intervenga de inmediato para proporcionar certeza. Afirmó que los datos y las políticas tomadas deben basarse en condiciones reales en el campo.

«De hecho, las empresas de servicios públicos industriales continúan disminuyendo y despidieron más y más despidos. Se espera que el gobierno pueda recopilar datos correctamente y verificar», concluyó Fajar.