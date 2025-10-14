Estas 15 nuevas profesiones surgieron gracias a la IA, ¿te interesa?

Jacarta – Inteligencia artificial o inteligencia artificial (AI) no sólo cambió la forma en que trabajan los humanos, sino que también dio origen a varios profesión nuevo que nunca antes había existido. En medio de las preocupaciones sobre la automatización y la posible pérdida de empleos, están surgiendo grandes oportunidades para las personas que puedan adaptarse a la era digital.

La IA está ahora en el centro de la innovación en varios sectores, desde la tecnología hasta los negocios y la educación. Estas profesiones no sólo requieren habilidades técnicas, sino también comprensión de la ética, la creatividad y la capacidad de colaborar con máquinas.

Según lo informado por Forbes El martes 14 de octubre de 2025, la siguiente es una lista de nuevas profesiones que nacieron gracias al desarrollo de la IA.

Ilustración en el trabajo.

1. Tienes un entrenador y tienes un operador.

Esta profesión tiene la tarea de entrenar sistemas de IA proporcionando datos, correcciones y retroalimentación para que los resultados sean más precisos. Role Entrenador de IA es la base principal para garantizar que los modelos de IA puedan aprender correctamente y producir resultados útiles.

2. Aviso Ingeniero

Esta profesión en ascenso se centra en crear indicaciones o instrucciones adecuadas para que la IA pueda proporcionar respuestas relevantes. Habilidades pronta ingeniería Se prevé que esta será una de las habilidades más buscadas en el mundo laboral del futuro.

3. Gerente de productos de IA

Gerente de Producto de IA juega un papel en la conexión de los aspectos técnicos con las necesidades del negocio. Garantizan que el desarrollo de productos basados ​​en IA esté alineado con los objetivos de la organización. Este puesto tiene una gran demanda en las grandes empresas de tecnología que están integrando IA en sus productos.

4. Ingeniero de aprendizaje automático

Soltero Ingeniero de aprendizaje automático responsable de diseñar y perfeccionar modelos de aprendizaje automático para que los sistemas de IA puedan adaptarse como los humanos. Esta profesión suele ofrecer salarios altos porque requiere una profunda experiencia en ciencia de datos y programación.

5. Ingeniero de visión por computadora

Esta profesión desarrolla sistemas que permiten a la IA reconocer e interpretar imágenes, vídeos u objetos del mundo real. Su papel es muy importante en los sectores de automoción, seguridad y tecnología sanitaria.

6. Ingeniero de procesamiento del lenguaje natural (PNL)

Ingeniero PNL se centra en desarrollar capacidades de lenguaje natural en IA, como las utilizadas en chatbots, traductores automáticos y asistentes virtuales.