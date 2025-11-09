Estas 10 formas de caminar pueden ayudar a perder peso más rápido, ¿lo has probado?

Jacarta – Perder peso No siempre tiene que ser ejercicio intenso en el gimnasio. De hecho, actividades simples como caminar puede ser una de las formas más efectivas de quemar calorias y controlar peso corporal.

Esta actividad es fácil de realizar, no requiere equipo especial y se puede ajustar a tu horario diario. Aparte de eso, caminar también tiene beneficios adicionales como reducir el estrés, fortalecer el corazón y aumentar la resistencia corporal.

Sin embargo, para que caminar realmente te ayude a perder peso, no puedes hacerlo al azar. Es necesaria una determinada estrategia para que las calorías quemadas sean significativas y los resultados se puedan ver con el tiempo.

Bueno, según Noticias médicas hoyLunes 10 de noviembre de 2025, aquí hay 10 formas de caminar que han demostrado ser efectivas para ayudarlo a perder peso.

1. Aumente gradualmente la duración de la caminata.

Las investigaciones muestran que cuanto más caminas, más calorías quemas. Comience con 15 a 20 minutos por día y luego aumente gradualmente a 30 a 60 minutos.

Las investigaciones muestran que 30 minutos adicionales de actividad aeróbica por semana pueden reducir el peso corporal en aproximadamente 0,5 kilogramos.

2. Aumenta el número de pasos todos los días.

Apunte a un mínimo de 7.000 a 10.000 pasos por día. Un estudio de los Institutos Nacionales de Salud encontró que las personas que regularmente alcanzaban objetivos de pasos diarios tenían resultados de pérdida de peso más significativos. Utilice un reloj inteligente o una aplicación de contador de pasos para poder controlar su progreso diario.

3. Camine a una velocidad de moderada a rápida.

La velocidad también afecta la cantidad de calorías quemadas. Caminar a un ritmo de moderado a rápido aumentará tu frecuencia cardíaca y acelerará tu metabolismo. Lo ideal es caminar a un ritmo en el que todavía puedas hablar, pero empieces a sentirte un poco sin aliento.

4. Divide tu tiempo de caminata en varias sesiones.

Si no tiene tiempo para una caminata larga, intente dividirla en varias sesiones. Por ejemplo, 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la tarde. Dividir el tiempo de ejercicio en varias sesiones cortas sigue siendo eficaz para ayudar a quemar calorías y mantener la energía estable durante todo el día.

5. Añade intensidad y variedad a la ruta