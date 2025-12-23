Estaré seguro Nyariin

VIVA – En medio de conflictos internos que siguen atrayendo la atención pública, Insanul Fahmi Finalmente habló sobre sus sentimientos más profundos como padre. Admitió que no había visto a su hijo durante casi dos meses, condición que lo devastó emocional y mentalmente.

Lea también: ¡Reveló! Los próximos planes de Insanul Fahmi para Wardatina Mawa e Inara Rusli



Insanul Fahmi transmitió esta confesión a través de una historia de Instagram cargada en su cuenta personal. Esta breve carga inmediatamente llamó la atención de los internautas porque mostraba el lado emocional de un padre que estaba perdiendo tiempo con su hijo. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: Insanul Fahmi habla sobre la poligamia, afirma ser justo y lucha por Mawa e Inara



«Lo siento, extraño a mi hijo. No he podido verlo desde hace casi 2 meses», escribió Insanul Fahmi en su cuenta de Instagram @insanulfahmi el martes 23 de diciembre de 2025.

La carga apareció después de que Insanul compartiera varios recuerdos de su tiempo junto a su hijo. Estas fotos y vídeos antiguos son una señal de cuánto anhelo alberga.

Lea también: Insanul Fahmi confiesa que no le permitieron encontrarse con sus hijos durante dos meses en medio del conflicto doméstico



Insanul Fahmi también expresó abiertamente su tristeza porque el acceso a sus hijos era limitado. Dijo que esta situación lo confundió y lo dolió.

«Lo intenté muchas veces, estaba confundido acerca de conocer a Afnan (su hijo). Pero fue realmente triste porque no estaba permitido», dijo, citado en una transmisión de YouTube. .

También expresó su creencia de que su hijo lo extrañaría. Este sentimiento surge por el fuerte vínculo emocional que ha existido entre padre e hijo.

«Aunque sé con certeza que Afnan me busca a menudo, definitivamente me pregunta dónde está, sé que definitivamente me busca», continuó.

Para Insanul, no poder reunirse con sus hijos no es sólo una cuestión de distancia física, sino también de perder un papel importante en el crecimiento y desarrollo de su hijo. Admitió que ni siquiera obtuvo respuesta cuando preguntó cosas simples como la escuela de su hijo.

«Incluso le pregunté a la escuela y no respondieron, entonces, ¿a dónde fue la escuela? Ya es fin de año, debería haberme registrado», dijo.

Los recuerdos simples con sus hijos son las cosas que más extraña. Pequeñas actividades que alguna vez le parecieron normales ahora se han convertido en momentos preciosos que le resultan difíciles de alcanzar.