Estar junto con una viuda en una casa, el jefe de policía de Brangsong AKP Nundarto será juzgado ética





Semarang, Viva – Polda Java central retener Kapolsek Bangsong AKP Nundarto, para someterse al Código de Ética Profesional POLRI.

«Patsus ha vivido durante 30 días», dijo el jefe de relaciones públicas de la Policía Regional Central de Java, el comisionado principal Pol. Artanto en Semarang, lunes.

Según él, el caso AKP Nundarto fue manejado por el profesional y la seguridad de la Policía Regional Central de Java.

Dijo que el jefe de policía pronto se sometería al Código Profesional de Audiencia de Ética de POLRI.

Artanto no pudo revelar la amenaza de sanciones que esperaban a AKP Nundarto en el caso de que enfrentó.

AKP Nundarto fue arrestado por los residentes mientras estaba sola con una mujer en una casa en la aldea de Tunggulsari, distrito de Bangsong, Kendal Regency, el viernes por la mañana, 19 de septiembre de 2025.

Los residentes habían sospechado previamente las supuestas acciones del jefe de policía.

Después de ser confirmados para obtener pruebas sólidas, los residentes realizaron vigilancia antes de atrapar al oficial Policía Cuando estaba en la casa de una mujer conocida como persona janda Eso. (Hormiga)

Los residentes habían sospechado previamente las supuestas acciones del jefe de policía.









