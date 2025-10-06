"Estamos tratando con asesinos, salvajes, terroristas:" Secy de Estado de EE. UU. En Hamas







El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, el domingo (hora local) elogió la coalición de las naciones árabes unidas por Presidente de los Estados Unidos Donald Trump para terminar el conflicto de Gaza. Rubio dijo que esto no era una coalición política, pero estaban tratando con terroristas.

En una publicación sobre X, dijo: «No estamos tratando con un movimiento político, estamos tratando con asesinos, salvajes y terroristas. Pero lo que nos da esperanza es la coalición que el presidente estadounidense Donald Trump construyó que está presionando en la misma dirección con nosotros para que los rehenes liberen y el conflicto resuelto».

No estamos lidiando con un movimiento político, estamos tratando con asesinos, salvajes y terroristas. Pero lo que nos da esperanza es la coalición @Potus Construido que está presionando en la misma dirección con nosotros para que los rehenes liberen y se resuelva el conflicto. https://t.co/1rtymmi99d – Secretario Marco Rubio (@Secrubio) 5 de octubre de 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo (hora local) que las negociaciones entre Hamas y «países de todo el mundo» para la liberación de rehenes y para poner fin a la guerra en Gaza han «tenido mucho éxito y continuando rápidamente».

«Ha habido discusiones muy positivas con Hamas y países de todo el mundo (árabe, musulmán y todos los demás) este fin de semana, para liberar a los rehenes, poner fin a la guerra en Gaza, pero, lo que es más importante, finalmente ha buscado la paz en el Oriente Medio«, Escribió sobre verdad social.

Dijo que los equipos técnicos se reunirán el lunes en Egipto para trabajar y aclarar los detalles finales. «Me dijeron que la primera fase debería completarse esta semana, y les pido a todos que se muden rápido. Continuaré monitoreando este siglo de edad» conflicto «, escribió.

«El tiempo es la esencia o seguirá el derramamiento de sangre masivo, ¡algo que nadie quiere ver!» Israel negociará «con pleno compromiso y determinación» para asegurar la liberación de todos los rehenes, dijo el coordinador del país para asuntos de rehenes a los miembros de la familia el domingo por la noche, según CNN.

Trump habló en una reunión de miembros del servicio y los principales latones militares celebrando la celebración del 250 aniversario de la Marina de los EE. UU. Allí, hizo una referencia a sus esfuerzos para negociar un alto el fuego entre Israel y Hamas, diciendo que está trabajando para resolver conflictos globales, incluido «uno que lleva 3.000 años. Y estamos bastante cerca, pero no quiero hablar de ello hasta que se haga», como Per CNN.

«No queremos enviarte a la batalla a menos que sea necesario, ¿verdad? Estamos lanzando muchos incendios», agregó el presidente, dirigiéndose a los marineros reunidos, informó CNN.

