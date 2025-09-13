Yakarta, Viva – Presidente del Departamento Central de Organización de Empleados de Empleados Indonesios (Medias) Fiesta GolkarMukhamad MisbakhunHabló sobre la noticia de uno de sus miembros Princesa komarudin que se dice que está llenando la sede del Ministro de Jóvenes y Deportes (Menpora).

Afirmó Misbakhun, el nombramiento del ministro era completamente la prerrogativa del presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto.

Sin embargo, dijo que si eso realmente sucediera, sería un orgullo para Soksi Golkar.

«Estamos orgullosos de que sea la elección del presidente. Somos plenamente conscientes de que la posición en el gabinete es totalmente prerrogativa del presidente. Si hay un cuadro de Soksi que es elegido, será un orgullo especial, un orgullo extraordinario para nosotros», dijo Misbakhun a los periodistas de Golkar DPP, oeste de Jakarta, citado el sábado 13 de septiembre de 2025.

«Y, por supuesto, si eso sucede, con suerte será una bendición para Soksi», continuó.

Misbakhun también expresó su creencia de que el presidente Prabowo designaría una figura que tenía la capacidad de ayudar a administrar el gobierno en el gabinete rojo y blanco.

Agregó que la princesa estaría lista si fuera designada para reemplazar a Dito Ariotedjo como la menpora.

«Entonces, en mi opinión, no se debe pedir lo ético a la persona en cuestión. Porque así, es el derecho del presidente. Estoy seguro de que el presidente señala, como un buen ciudadano, como un buen cuadro, cuadros de Soksi, seguramente estoy seguro de que la princesa estará lista. Nos dividimos completamente al presidente», explicó.