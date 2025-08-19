Estamos listos para celebrar el próximo partido internacional

VIVA – El partido de cierre de la Copa de Independencia de 2025 logró un gran éxito y el estadio principal de Sumatra North se cargó casi por completo. Esto se suma a la confianza del gobernador de North Sumatra (North Sumatra) Nasución de Bobby para celebrar un evento fútbol americano otro internacional.

Título de la foto: Gobernador de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) Bobby Afif Nasuución con el Presidente Pssi Erick Thohir dio un trofeo al ganador de la Copa de Independencia de 2025, después del partido de cierre en el estadio principal de Sumatra North Sumatra, el lunes por la noche (18/08/2025).

En el partido anterior, cuando el equipo nacional U-17 se enfrentó a Uzbekistán (15/8), había 21,000 espectadores más presentes en el estadio principal de Sumatra North. En el partido de cierre, todos los boletos se agotaron, los resultados fueron alrededor de 22,000 asientos en el estadio principal de Sumatra North.

«Estamos muy agradecidos con PSSI por darnos confianza, Sumatra del Norte, al pueblo de Sumatra del Norte, con suerte no hay crucial (error), por lo que estamos seguros, listos para celebrar un partido internacional durante los años siguientes», dijo Bobby Nasution, después del partido en el Stadium Main North Sumatra, Deliserdang, lunes (18/8).

Indonesia debe reconocer la superioridad del equipo africano, Malí, en el partido final de la Copa Presidencial 2025. Garuda Muda perdió por un puntaje de 2-1 después de haber sido golpeado durante 90 minutos por Malí. El gol de respuesta del equipo nacional U-17 fue anotado por Fadly Alberto al final de la primera mitad.

«Agradezco a todas las personas de North Sumatra por animar este evento, una participación extraordinaria, todo es seguro, todo lo compacto brinda apoyo al equipo nacional, perder ganado es normal, y estoy orgulloso de que podamos mantener la deportividad», dijo Bobby Nasution.

Al ver la extraordinaria implementación, el presidente de PSSI, Erick Thohir, era optimista de que North Sumatra podría convertirse en un hogar en el equipo local. Hay tres evaluaciones de PSSI, a saber, las instalaciones, la gravedad del gobernador, el regente y el personal, así como los espectadores, y se considera que Sumatra del Norte cumple con estos criterios.

«Nosotros PSSI estamos ciertamente orgullosos, y también tenemos optimismo, que Sumatra del Norte también puede ser una jaula del equipo local», dijo Erick Thohir.

Con respecto a la audiencia, según Thohir, no hay otra área acorde con Sumatra del Norte para el partido amistoso Sub-17. Incluso el número de espectadores del último partido de la Copa de Independencia de 2025 derrotó al número de espectadores del partido de la Copa Mundial Sub-17 en 2023 Indonesia vs Panamá en Gelora Bung Tomo.

«De los últimos dos (partidos) este día, cuando el equipo nacional jugó casi 22 mil (espectadores), creo que el partido internacional sub-17 no podría ser tan densa como la presencia de la audiencia en Sumatra del Norte, por lo que esto es extraordinario», dijo Erick Thohir.

Dani, uno de los espectadores, dijo que estaba impresionado con el partido y también con la atmósfera del estadio principal de Sumatra Norte.

«Increíble la atmósfera, ver la interacción de los seguidores, la cohesión, cantar juntos, preparar la piel de gallina, esto todavía es sub-17, imagina que el senior Bang, definitivamente, desafortunadamente muchos de mis amigos que no pueden obtener boletos porque se agotan», dijo Dani, después del partido.

La derrota en el último partido hizo que Indonesia no ganara en la Copa de Independencia de 2025, Garuda Muda tuvo que conformarse con la segunda posición con 5 puntos. Mientras que la posición superior fue ocupada por Malí, que ganó puntos perfectos (9 puntos), para la tercera posición llena de Tayikistán (2 puntos) y finalmente Uzbekistán (1 punto).