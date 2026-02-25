Estamos en camino a la victoria.

VIVA – Entrenador persia Yakarta, Mauricio Souza, destacó que su equipo no pudo controlar el avance de Persib Bandung en la lucha por el título Superliga 2025/2026.





Mauricio hizo esta declaración después de que Persija lograra una crucial victoria por 3-2 sobre los anfitriones. Malut United en la semana 23 en el estadio Gelora Kie Raha, el martes 24 de febrero de 2026 por la noche WIB.

Los tres puntos adicionales significan que los Tigres de Kemayoran ahora ocupan el segundo lugar en la clasificación con una colección de 50 puntos, los mismos que Persib. Sin embargo, Maung Bandung sigue por delante en el número de partidos porque sólo ha jugado 21 partidos, mientras que Persija ha aparecido 23 veces.





«Persib no es algo que podamos controlar. Lo que podemos hacer es concentrarnos en nosotros mismos y seguir sumando puntos», dijo Mauricio Souza después del partido.

«Si Dios nos permite ganar esta temporada, sucederá. Nuestro trabajo es seguir luchando y ganando partido tras partido», continuó el técnico brasileño.





En el partido disputado en Ternate, Persija se mostró agresiva desde el principio. Los visitantes abrieron inmediatamente el marcador en el minuto 8 gracias a Alaaeddine Ajaraie, que aprovechó un centro de Bruno Tubarao. La ventaja de Persija aumentó en el minuto 29 gracias a un cabezazo de Jordi Amat aprovechando una asistencia de Allano Lima.

El Malut United se recuperó en la segunda parte y redujo distancias gracias a Ciro Alves. Sin embargo, un gol lejano de Fabio Calonego mantuvo alejada a Persija antes de que los locales anotaran el segundo gol a través de David da Silva.

Aunque tuvieron que jugar con 10 personas en los minutos finales, Persija pudo mantener la ventaja hasta el pitido final.

«Predijimos que este partido sería muy difícil. El rival tiene calidad y nunca se rinde», dijo Mauricio.

«Las condiciones de viaje largas y la preparación corta también son desafíos. Por eso, esta victoria es muy importante para nosotros», concluyó.