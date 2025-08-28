Estamos despedidos, bailan

Yakarta, Viva – Vicepresidente del partido Obrero Dijo Saluhuddin expresó su frustración desde la parte superior del auto de mando en ese momento manifestación obrero RPDCentral Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

Inicialmente, aludió a los salarios y beneficios de los miembros del DPR que se consideraban demasiado.

Dijo, quien afirmó ser un ex miembro del personal del DPR dijo que sabía exactamente el salario y la asignación de miembros del DPR que eran fantásticos.

«Para subir a un avión, obtener una clase ejecutiva de Garuda, viajar en la economía, entonces la diferencia es Rp. 2 millones en su cuenta. Volver a casa significa que ha sido Rp. 4 millones», dijo frente a cientos de trabajadores que estaban en una manifestación.

«NGEP 2 noches en el área también es la misma, obteniendo Rp. 2 millones de veces 2 noches ya es Rp. 4 millones. Rp. 4 millones más Rp. 4 millones, Rp. 8 millones. Si sale 10 veces, son Rp. 80 millones», continuó.

Dijo que un miembro del consejo podría embolsar un salario de más de Rp 300 millones por mes.

«Todavía no la reunión de dinero. Me atrevo a ser responsable de no menos de Rp. 300 millones, hermanos y hermanas. Conozco los datos. Tal vez aquellos que nunca han entrado no entienden el juguete. Entendemos», dijo.

Dicho luego comparó el destino de los miembros del consejo con trabajadores que actualmente se estaban manifestando. Según él, el destino de los dos es muy diferente.

«Pero con Rp. 300 millones, es realmente bueno, dijo que el presidente (presidente del Partido Laborista) estaba corriendo bailar. Nosotros (trabajadores) estamos luchando por los salarios, él (DPR) baila. Estamos de nuevo en Despido Luchando por volver al trabajo, bailó. Este es el DPR o una competencia de concurso de baile «, dijo.

TVONENEWS/SYIFA AULIA