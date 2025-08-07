«¡Estamos dañados!» 8 organizaciones privadas de secundaria sugirieron a Dedi Mulyadi a Ptun

Bandung, Viva – Ocho organizaciones privadas de secundaria en West Java demandaron al gobernador de West Java Dedi mulyadi al Tribunal Administrativo del Estado de Bandung (PTUN). La demanda se presentó sobre la política de aumentar el número de estudiantes en uno grupo de estudio (Rombel) en escuelas públicas que se consideran perjudiciales para las escuelas privadas, especialmente en términos de admisión de nuevos estudiantes.

Este paso legal se registró oficialmente en Ptun Bandung con el caso número 121/g/2025/ptun.bdg, y ha entrado en la etapa de inspección inicial el jueves 7 de agosto de 2025.



Edificio Ptun Bandung, Java Occidental

«La demanda se presentó con fecha del 31 de julio de 2025. El presidente de la corte estableció un panel de jueces que examinarán, y hoy se celebró la primera sesión de preparación», dijo el portavoz de Ptun Bandung, Enrico Simanjuntak, en Bandung, miércoles (7/8/2025).

Enrico explicó que el proceso de examen de preparación duraría unos 30 días. Después de eso, el juicio ingresará a la etapa principal del caso que incluye leer la demanda, la respuesta del acusado, replik, duplicado, a prueba.

«Las etapas de evidencia en sí involucrarán evidencia de cartas, electrónica, testigos, expertos y otras pruebas, antes de que finalmente el panel de jueces llegara a conclusiones y abandonara la decisión», explicó Enrico.

Esta demanda fue desencadenada por el decreto del gobernador del número 463.1/KEP.323-Disdik/2025 de Java Occidental que determinó la adición de la capacidad del Rombel en las escuelas públicas. Se considera que la política reduce la oportunidad para que las escuelas privadas acepten a los estudiantes, porque la capacidad de las escuelas públicas se está haciendo más grande.

Las escuelas privadas consideran que esta decisión es injusta y puede interferir con la sostenibilidad de las instituciones educativas no negativas que han ayudado a ayudar a la implementación de la educación en Java Occidental. Consideran que debe haber restricciones proporcionales para que las escuelas privadas aún obtengan espacio en el sistema educativo.

Pero, por otro lado, el Gobierno Provincial de Java Occidental argumentó que esta política se hizo para garantizar los derechos de educación para todos los niños, especialmente aquellos de familias desfavorecidas. El estado, según ellos, debe estar presente para expandir el acceso a la educación que es equitativo y asequible.

Las ocho organizaciones que son los demandantes en este caso incluyen:

1. Foro Director de la Provincia de Java Occidental Escuela Secundaria Privada

2. La agencia de deliberación de la Universidad Privada (BMPS) Bandung Regency

3. BMPS Cianjur Regency

4. BMPS Bogor City

5. BMPS Garut Regency

6. BMPS CIREBEBON CITY

7. BMPS Kuningan Regency

8. BMPS Sukabumi City

