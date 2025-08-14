¡Estalló el récord! Hasto Kristiyanto Secretario General de PDIP 3 Períodos consecutivos

Yakarta, Viva – Presidente de PDI Perjuangan (Pdip), Megawati soekarnoputri nombrar Hasto Kristiyanto convertirse Secretario general Partido para el período 2025-2030. Hasto registró un récord como secretario general de PDIP tres períodos consecutivos.

Hasto se ha desempeñado como Secretario General de PDIP en el período 2015-2019 y 2019-2024. Este es el registro más largo de alguien alineado como Secretario General de PDIP.

Sin embargo, Hasto fue arrastrado al caso de Masiku Masku y fue nombrado sospechoso por el KPK en 2024. Supuestamente estuvo involucrado en un caso de soborno contra el comisionado de la KPU, Wahyu Setiawan, y la obstrucción de la justicia en un caso que involucró al masón Masku.



Ketum Pdip, Megawati Soekarnoputri inaugurado Hasto Kristiyanto se convierte en secretario general

Hasto fue sentenciado a 3.5 años de prisión por el panel de jueces de la corrupción del Tribunal de Corrupción (PN). No mucho después de ser sentenciado, Hasto estaba libre de prisión después de que el presidente Prabowo Subianto le dio amnistía.

La siguiente es una lista del Secretario General de PDIP desde 1999 hasta la fecha:

1. Alexander Litaay, 1999–2000.

2. SOETJIPTO SOEDJONO, 2000-2005.

3. Pramono Anung, 2005-2010.

4. Tjahjo Kumolo, 2010-2015.

5. Hasto Kristiyanto, 2015 – Ahora.

Cita Gestión DPP PDIP para el período 2025-2030 se llevó a cabo en la oficina de PDIP DPP, Jalan Diponegoro 58, Menteng, Central Yakarta, jueves 14 de agosto de 2025. Megawati lideró la inauguración.

Mientras tanto, el Secretario General de Comunicación PDIP, Adian Napitupulu, explicó que la inauguración se llevó a cabo para la administración que anteriormente no había podido asistir al Congreso PDIP VI en Bali, el sábado 2 de agosto de 2025.

«La Sra. Megawati inauguró a varios administradores PDIP DPP que habían sido anunciados anteriormente, pero no estaban presentes o no en el Congreso PDIP en Bali, el 2 de agosto de 2025, entonces», dijo Adian.

Se sabe que varios nombres que se incluyeron en la lista de PDI Perjuangan DPP para el período de servicio 2025-2030 y aún no inaugurado oficialmente, Puti Guntur Soekarno como presidente del DPP para la educación y la cultura; Darmadi Durianto como presidente del DPP para la industria, el comercio y la mano de obra; Charles Honoris como presidente del DPP para el Seguro Social.



Luego, Andreas Eddy Suserto como presidente del DPP para Cooperativas y MIPYMES; Andreas Hugo Pareira como presidente del DPP para la membresía y la organización; Dolfie OFP como Secretario General de Asuntos Internos; Abdullah Azwar Anas como presidente del DPP para políticas públicas y una reforma de burocracia popular; Mercy Barends como presidente del trabajo y protección de los trabajadores migrantes indonesios.

«Para el puesto de Secretario General del PDI-P DPP, la Sra. Megawati señaló Mas Hasto Kristiyanto para el período 2025-2030», continuó Adian.