Estallan enfrentamientos entre el ejército de Pakistán y las fuerzas afganas a lo largo de la frontera







Se produjeron enfrentamientos entre los Ejército de Pakistán y las fuerzas afganas tras disparos en múltiples lugares a lo largo de la frontera entre Pakistán y Afganistán en Khyber-Pakhtunkhwa y Baluchistán, informó Dawn el sábado. El violento intercambio comenzó después de que las fuerzas talibanes supuestamente abrieran fuego contra varios puestos fronterizos paquistaníes el sábado por la noche.

«En una respuesta rápida e intensa, las fuerzas paquistaníes atacaron efectivamente varios puestos fronterizos afganos», dijeron funcionarios de seguridad citados por Dawn. Agregaron que hubo informes de daños notables infligidos a múltiples puestos y formaciones militantes afganas. Los disparos tuvieron lugar en varios puestos clave, incluidos Angoor Adda, Bajaur, Kurram, Dir, Chitral en Khyber-Pakhtunkhwa y Baramcha en Baluchistán, informó The Express Tribune.

Fuentes de seguridad dijeron que el disparo tenía como objetivo facilitar la entrada ilegal de Khwarij -el término designado por el estado para el prohibido Tehreek-i-Taliban Pakistan (TTP)- en territorio paquistaní, según informó The Express Tribune. «La contraofensiva apuntó y destruyó efectivamente múltiples Puestos afganos en la frontera. Decenas de soldados afganos y Khwarij murieron en el fuego de represalia», informó The Express Tribune, citando fuentes de seguridad.

Las fuerzas fronterizas talibanes dijeron que los enfrentamientos estallaron después de que Kabul acusara a Islamabad de llevar a cabo ataques aéreos contra la capital afgana a principios de esta semana. «En represalia por los ataques aéreos de las fuerzas paquistaníes», las fuerzas fronterizas talibanes en el este están «enzarzadas en fuertes enfrentamientos contra puestos de las fuerzas paquistaníes en varias zonas fronterizas», afirmó el ejército afgano en un comunicado, según informó Dawn.

Funcionarios talibanes de las provincias de Kunar, Nangarhar, Paktika, Khost y Helmand, todas ubicadas en la frontera entre Pakistán y Afganistán, confirmaron los enfrentamientos. Islamabad no confirmó que estuviera detrás de los ataques, pero pidió a Kabul «que deje de albergar a los Tehreek-i-Taliban Pakistán (TTP) en su suelo», informó Dawn.

Más temprano el viernes, el ex enviado estadounidense Zalmay Khalilzad expresó su preocupación por los ataques reportados por Pakistán en Kabul, calificándolos de una «enorme escalada» que plantea riesgos peligrosos. En una publicación en X, Khalilzad pidió el diálogo entre Islamabad y Kabul, afirmando que la escalada militar no es la respuesta. Dijo que deberían llevarse a cabo negociaciones entre Kabul e Islamabad para abordar los santuarios terroristas a ambos lados de la Línea Durand.

El jueves por la noche, un portavoz de Afganistán, Zabihullah, dijo que se escuchó una explosión en Kabul; sin embargo, hasta el momento no han surgido informes de daños y se están llevando a cabo investigaciones.

«Se escuchó el sonido de una explosión en la ciudad de Kabul. Sin embargo, nadie debe preocuparse, todo está muy bien, la investigación del incidente está en marcha, hasta el momento no se ha informado de ningún daño. El sonido de una explosión se escuchó en la ciudad de Kabul. Kabul. La investigación está en marcha, hasta el momento no se ha informado de ningún daño, todo está muy bien».

El 10 de octubre, el Ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, dijo a la Asamblea Nacional que no se pueden descartar «daños colaterales» en respuesta si las fuerzas de seguridad paquistaníes son atacadas y añadió que «ya es suficiente», según informó Dawn. La escalada de Pakistán se produce incluso cuando el Ministro de Relaciones Exteriores de Afganistán, Amir Khan Muttaqi, se encuentra en una visita de una semana a la India, la primera visita de alto nivel desde Kabul desde que los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021.

