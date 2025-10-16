Estallan disturbios en Camerún después de que el líder de la oposición afirmara haber ganado las elecciones presidenciales

VIVA – Estallaron disturbios después de que la policía se enfrentara a manifestantes en Douala, el centro económico. Camerúndespués del candidato oposición Issa Tchiroma Bakary reclamó la victoria en las elecciones presidenciales del 12 de octubre de 2025, antes de que se publicaran los datos oficiales.

Una gran presencia de fuerzas de seguridad fue visible en la ciudad después de los disturbios, y botes de gas lacrimógeno usados ​​estaban esparcidos por el suelo.

El organismo independiente encargado de supervisar las elecciones, junto con el Tribunal Constitucional, no han anunciado ningún resultado. Según el calendario, los resultados oficiales de las elecciones se esperan a más tardar el 26 de octubre.

Tchiroma se declaró vencedor en un vídeo publicado en Facebook, afirmando que «nuestra victoria es clara, debe ser respetada», y añadió que compartiría un informe detallado del recuento de votos por región en los próximos días.

La declaración provocó una ola de protestas en Douala, la ciudad más grande de Camerún. Se desplegó un gran número de fuerzas de seguridad para controlar la situación.

Según informes noticias africanasLa policía se vio obligada a lanzar gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que empezaba a actuar de forma anárquica.

Los analistas habían pronosticado una victoria para Paul Biya, que a sus 92 años es el presidente más viejo del mundo, ya que la oposición seguía dividida y a sus rivales más fuertes se les prohibió postularse en agosto.

Once candidatos de la oposición figuran en la papeleta para las elecciones del 12 de octubre.

Tchiroma, que tiene poco más de setenta años, fue portavoz del gobierno y ministro de Trabajo durante el gobierno de Paul Biya, pero renunció al gobierno el año pasado para lanzar su candidatura presidencial.

Su campaña atrajo grandes multitudes y el apoyo de una coalición de partidos de oposición y grupos cívicos.

Biya ha estado en el poder durante 43 años desde 1982, casi la mitad de su vida, lo que le convierte en el segundo presidente de Camerún desde su independencia de Francia en 1960.

Durante sus décadas en el poder, la nación centroafricana de casi 30 millones de habitantes ha luchado contra los desafíos de un mortífero movimiento separatista en Occidente y una corrupción crónica que ha obstaculizado el desarrollo a pesar de ser rica en recursos naturales.

En las últimas elecciones presidenciales de 2018, el líder de la oposición Maurice Kamto reclamó la victoria al día siguiente de la votación. Posteriormente fue arrestado, lo que provocó protestas y la detención de decenas de sus seguidores.