Estafa de votación chori de Karnataka: los intentos de eliminar 6.994 votos expuestos







El Equipo Especial de Investigación que investiga el “robo de votos” (robo de votos) en el segmento de la Asamblea de Aland en las elecciones de 2023 La Asamblea en Karnataka descubrió que se hicieron “intentos” de eliminar votos y se centró en al menos seis sospechosos involucrados en la estafa.

Las principales fuentes del Departamento de Investigación Criminal dijeron que por cada voto eliminado con éxito, los sospechosos recibían un pago de 80 rands. Hubo solicitudes para eliminar 6994 votos.

Aland está en Kalaburagi, en el norte de Karnataka, el distrito de origen del presidente del Congreso, Mallikarjun Kharge, y el miembro del Congreso, MLA BR Patil, que representa el escaño de la Asamblea.

Era el hijo de Patil y Kharge. Priyank Khargeun ministro y Chittapur MLA, quienes descubrieron los intentos de eliminación de votos y alertaron al director electoral de Karnataka.

Según Patil, se presentaron solicitudes para eliminar 6.994 «votos del Congreso» que incluían a dalits y minorías. La eliminación se detuvo después de que el director ejecutivo ordenara el status quo.

Recientemente, el líder del Congreso Raúl Gandhi celebró una rueda de prensa en Nueva Delhi detallando cómo se han ido desarrollando los “votes chori” y citó el ejemplo de Aland. Patil dijo que si se hubieran eliminado estos votos, seguramente habría perdido las elecciones.

