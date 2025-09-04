Estafa de trabajos escolares: los maestros que perdieron trabajos escriben en CM, orador de la asamblea







Una sección de maestros en Bengala Occidentalquien perdió sus trabajos después de una orden de la Corte Suprema, ha escrito al primer ministro Mamata Banerjee y el presidente Biman Banerjee, instándolos a discutir y abordar su problema el último día de la sesión especial de la Asamblea el 4 de septiembre. También les han instado a convocar una reunión All-Party para encontrar un posible futuro.

La Comisión de Servicio Escolar (SSC) de Bengala Occidental realizaría exámenes de reclutamiento de maestros el 7 de septiembre para las clases 9-10 y el 14 de septiembre para las clases 11-12.

En una orden del tribunal superior, el SSC publicó el sábado una lista de 1.806 candidatos ‘contaminados’ que obtuvieron citas en las escuelas, supuestamente a través de medios fraudulentos, del panel de 2016 y han sido descalificados para tomar una nueva prueba. A los considerados «elegibles» también se les pidió que retomaran el examen, una decisión a la que se opone una sección de los candidatos afectados.

En un mensaje de video en nombre de los maestros que han perdido sus trabajos, Suman Biswas declaró, hablando con el primer ministro Y el orador podría ayudar a llegar a una posible resolución. Hemos escrito al CM y al orador para llamar a una sesión mañana para una discusión sobre nuestro asunto «.

Cuando se contactó, el orador Biman Banerjee le dijo a PTI que aún no ha recibido una comunicación oficial sobre este asunto.

El Tribunal Superior de Calcuta desestimó el martes peticiones que desafiaron la publicación de una lista de candidatos contaminados para los trabajos escolares patrocinados por el gobierno de Bengala Occidental y ayudaron a los trabajos escolares según una dirección de la Corte Suprema.

Las citas de casi 26,000 personal de enseñanza y no docente en escuelas estatales fueron anuladas por el Tribunal Supremo En abril, sobre que el proceso de reclutamiento estaba contaminado y viciado más allá de la redención.

