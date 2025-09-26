Estafa de trabajos escolares de WB: Calcuta HC otorga fianza al ex ministro Partha Chatterjee







El Tribunal Superior de Calcuta otorgó la fianza al ex Ministro de Bengala Occidental Partha Chatterjee En relación con el caso de irregularidades de reclutamiento de maestros bajo investigación del CBI.

Chatterjee, el principal acusado en la estafa en efectivo para los trabajos en las escuelas estatales de Bengala, que se encuentra perceptivamente en varios miles de millones de rupias y ha sacudido la política estatal durante los últimos años, se le otorgó la fianza en un caso sobre irregularidades en el reclutamiento de la escuela primaria, la hoja de cargos en la que fue presentada por el CBI el 27 de diciembre del año pasado.

El ex ministro ha estado tras las rejas durante más de tres años, y ya se le ha otorgado la fianza en los otros casos que las agencias investigadoras centrales, el ED y el CBI. La última orden de fianza lo hace elegible para salir de la cárcel una vez que terminan las formalidades de proporcionar fianzas.

Los abogados, sin embargo, expresaron dudas sobre si el ex ministro sería liberado por delante del festival de Durga Puja, y opinó que a raíz de un Tribunal Supremo Orden relacionada con un caso relacionado, las formalidades de Chatterjee solo se pueden completar una vez que los tribunales vuelvan a abrir después de las vacaciones de la puja.

El viernes, el banco de la jueza Suvra Ghosh ordenó a Chatterjee que entregue su pasaporte y no dejara la jurisdicción del tribunal de primera instancia, como condiciones de la fianza.

El juez Ghosh también ordenó que el ex ministro, que es un MLA del Congreso de Trinamool, no se designe para ningún cargo público durante la tramitación del juicio.

Chatterjee también se ordenó que compareciera ante el tribunal de primera instancia en cada fecha de audiencia.

El 18 de agosto, la Corte Suprema había otorgado fianza a Chatterjee en un caso relacionado investigado por el CBI, pero dijo que sería liberado solo después del tribunal de primera instancia Registra declaraciones de testigos materiales.

Un banco de jueces MM Sundesh y N Kotiswar Singh había notado que Chatterjee pasó casi tres años en la cárcel y su encarcelamiento continuo sería una «parodia de la justicia».

El tribunal superior ordenó que los cargos se enmarcaran en cuatro semanas bajo el Ley de Prevención de la Corrupción Contra servidores públicos, con las declaraciones registradas en dos meses.

Según los abogados del Tribunal Superior de Calcuta, el proceso de registro de declaraciones en ese asunto aún no ha terminado, y se completará solo después de que los tribunales volvieran a abrir después de las vacaciones de Puja, evitando que Chatterjee proporcione su fianza aún.

En el caso actual, que involucra citas escolares ilegales a nivel primario, el CBI también llamó a Ayan Sil, un desarrollador privado y acusado en la estafa de reclutamiento del organismo municipal del estado, y Santu Gangopadhyay, otro promotor privado y un presunto confidente cercano del antiguo ministro, en su hoja de cargos del 27 de diciembre, además de Chatterjee.

El yerno del líder y coacusado en el caso, Kalyanmoy Bhattacharya, se ha convertido en aprobador estatal.

Chatterjee, entonces ministro de educación estatal y el Secretario General del TMC, fue arrestado por el CBI el 22 de julio de 2022 después de las redadas de noche en su residencia de Kolkata del Sur, durante las cuales la Agencia afirmó haber incautado documentos incriminatorios relacionados con 12 propiedades inamovibles en nombre de los asociados y documentos cercanos de Chatterjee que muestran el nombramiento del personal del Grupo D.

Las búsquedas posteriores realizadas en las instalaciones residenciales de Arpita Mukherjee, un asistente cercano de Chatterjee, condujeron aún más a la incautación de casi 50 millones de rupias en efectivo y joyas de oro por valor de más de Rs 5 millones de rupias.

Chatterjee fue acusado de estar involucrado en una raqueta que efectúa citas ilegales de candidatos no merocados a los puestos de maestros de primaria, maestros de escuelas asistentes y otros puestos en el departamento de educación.

Después de varios candidatos fallidos en el Prueba de elegibilidad de los maestros Realizado por la Junta de Educación Primaria de Bengala Occidental, trasladó el Tribunal Superior de Calcuta, este último ordenó una investigación de CBI sobre las acusaciones el 8 de junio de 2022.

El CBI registró un FIR al día siguiente y el ED presentó un caso el 24 de junio de 2022 contra varios oficiales del Departamento de Educación del Estado.

