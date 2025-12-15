Estafa de tierra por trabajo: el tribunal concede a CBI más tiempo en el caso que involucra a Lalu Yadav







Un tribunal de Delhi concedió el lunes tiempo adicional a la Oficina Central de Investigaciones (CBI) para presentar informes de verificación en el presunto caso de corrupción de tierras por empleo. La supuesta estafa de tierra por trabajo implica Rashtriya Janata Dal (RJD) el supremo Lalu Prasad Yadav, sus familiares y otros acusados.

El juez especial (Ley de Prevención de la Corrupción) Vishal Gogne de los tribunales de Rouse Avenue aplazó la audiencia sobre la formulación de cargos hasta el 19 de diciembre después de que la agencia de investigación pidió más tiempo para presentar informes de verificación de todos los acusados, informó IANS.

También se ha informado que el tribunal de Delhi está examinando si los cargos deben formularse según las secciones 120B, 420, 467, 468 y 471 del Código Penal de la India (IPC), junto con las disposiciones de la Ley de Prevención de la Corrupción de 1988.

Sin embargo, en una audiencia anterior celebrada el 11 de diciembre, el tribunal también aplazó el asunto y concedió a la CBI tiempo adicional para presentar informes de verificación.

El CBI En el tribunal se destacó que “la corrupción a gran escala se produjo entre 2004 y 2009, cuando Lalu Prasad era Ministro de Ferrocarriles de la Unión”.

Las agencias de investigación alegaron además que se adquirieron parcelas de tierra a nombre de miembros de la familia de Lalu y de una empresa vinculada a ellos, a menudo a precios inferiores al valor de mercado y en gran medida mediante transacciones en efectivo.

La agencia afirmó además que “a cambio, supuestamente se proporcionaron puestos de trabajo en puestos del Grupo ‘D’ en varias zonas ferroviarias a quienes transfirieron la tierra”, según lo citado por la agencia de noticias IANS.

Si bien el Ministerio del Interior de la Unión ya ha autorizado a la CBI para procesar a Lalu Prasad en el caso de corrupción, tanto el ED como la CBI continúan llevando a cabo investigaciones paralelas sobre el presunto rastro de lavado de dinero de 600 millones de rupias vinculado a transferencias de tierras en Patna.

A principios de julio, el Tribunal Supremo también se había negado a considerar la petición de Lalu Prasad Yadav de suspender el proceso en el caso de tierras por trabajo.

El jefe del RJD, Lalu Prasad Yadav, también había presentado una petición de permiso especial (SLP, por sus siglas en inglés) impugnando el rechazo del Tribunal Superior de Delhi a su solicitud de detener el juicio después de que la CBI presentara múltiples pliegos de cargos bajo la Ley de Prevención de la Corrupcióninformado por IANS.

Recientemente, el juez principal de distrito y de sesión y juez especial (Ley PC) había emitido avisos a la CBI sobre las solicitudes de transferencia presentadas por el ex ministro principal de Bihar, Rabri Devi, quien había solicitado que el caso de corrupción se trasladara fuera del tribunal del juez especial Gogne.

(Con aportes de IANS)





Fuente