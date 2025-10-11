Estados Unidos y Venezuela chocan en reunión de emergencia de la ONU por ataques en el Caribe







Estados Unidos se enfrentó a Venezuela y sus aliados en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU el viernes, en la que la administración Trump prometió utilizar «todo su poder» para erradicar a los cárteles de la droga y el gobierno de Maduro dijo que anticipa «un ataque armado». Venezuela solicitó la reunión del organismo más poderoso de la ONU luego de los mortíferos ataques militares estadounidenses contra cuatro barcos que, según Washington, transportaban drogas. Venezuela acusó al presidente estadounidense Donald Trump de intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro y amenazar «la paz, la seguridad y la estabilidad a nivel regional e internacional».

La administración Trump ha dicho que tres de los barcos atacados zarparon desde Venezuela. Los ataques, que según Estados Unidos mataron a 21 personas, se produjeron tras una acumulación de fuerzas marítimas estadounidenses en el Caribe como nunca antes se había visto en tiempos recientes.

«La acción beligerante y la retórica del gobierno de Estados Unidos apuntan objetivamente al hecho de que estamos ante una situación en la que es racional anticipar que en el muy corto plazo se perpetrará un ataque armado contra Venezuela», dijo el embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada.

Mientras Venezuela obtuvo el apoyo de sus aliados Rusia y ChinaEl resto del consejo de 15 miembros se mostró cauteloso y pidió una reducción de las tensiones y la adhesión a la Carta de las Naciones Unidas, que exige que los 193 países miembros respeten la soberanía y la integridad territorial de todos los demás países y resuelvan las disputas pacíficamente. Ni el embajador estadounidense Mike Waltz ni su adjunto asistieron a la reunión, lo que dejó al asesor político John Kelley explicar la justificación de los ataques por parte de la administración Trump. «El presidente Trump ha sido muy claro en que va a utilizar todo el poder de Estados Unidos, y todo el poder de Estados Unidos, para enfrentar y erradicar a estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen y sin importar el tiempo que lleven actuando con impunidad», dijo Kelley. Dijo que los cárteles «están armados, bien organizados y son violentos» y que Estados Unidos ha llegado a un punto «en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y de otros».

Trump ha declarado que Estados Unidos está en «un conflicto armado no internacional» con los cárteles y su administración ha dicho que las operaciones militares contra ellos son consistentes con el derecho a la autodefensa consagrado en la Carta de la ONU. Kelley enfatizó que el Estados Unidos no reconoce a Maduro ni a su gobierno, repitiendo la afirmación de Trump de que Maduro es un «narcoterrorista». Maduro y el gobierno han negado la acusación. Moncada llamó al consejo a determinar la existencia de una amenaza a la paz y la seguridad internacionales debido a la escalada militar estadounidense, a adoptar medidas para evitar el empeoramiento de la situación y a aprobar una resolución en la que todos los miembros, incluido EE.UU., se comprometan a respetar la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. Es poco probable que el consejo adopte alguna de esas medidas debido al poder de veto de Estados Unidos.

FRANCIA«El embajador adjunto de la ONU, Jay Dharmadhikari, DIJO Francia «Apoya iniciativas multilaterales destinadas a frenar las fuentes de financiación de los traficantes», pero la lucha contra el tráfico de drogas también debe respetar el derecho internacional de los derechos humanos y «los Estados deben abstenerse de cualquier acción de iniciativa armada unilateral». El embajador de Rusia ante la ONU, Vassily Nebenzia, dijo que Venezuela ha sido sometida a «presiones y amenazas de invasión militar sin precedentes». Cada día, dijo, «la situación se vuelve más aguda», con la actividad militar estadounidense a gran escala frente a la costa de Venezuela amenazando la paz y la seguridad internacionales. La solicitud de Venezuela para la reunión de emergencia se produjo un día después de que los republicanos en el Senado de Estados Unidos rechazaran una legislación que habría puesto freno a la capacidad de Trump para usar fuerza militar letal contra los narcotraficantes.

