Estados Unidos y Ucrania alcanzan consenso sobre cuestiones clave para poner fin a la guerra







Estados Unidos y Ucrania han llegado a un consenso sobre varias cuestiones críticas destinadas a poner fin al conflicto de casi cuatro años, pero cuestiones delicadas en torno al control territorial en el corazón industrial del este de Ucrania, junto con la gestión de la central nuclear de Zaporizhzhia, siguen sin resolverse, dijo el presidente de Ucrania.

Volodymyr Zelenskyy habló mientras Estados Unidos mostraba a los negociadores rusos el plan de 20 puntos, elaborado después de maratónicas conversaciones en Florida en los últimos días. Se espera una respuesta de Moscú el miércoles, dijo Zelenskyy.

El presidente ucraniano informó a los periodistas sobre cada punto del plan el martes. Sus comentarios fueron embargados hasta el miércoles por la mañana. El proyecto de propuesta, que refleja los deseos de Ucrania, entrelaza intereses políticos y comerciales para salvaguardar la seguridad y al mismo tiempo impulsar el potencial económico.

