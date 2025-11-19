Estados Unidos y Rusia discuten un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania

Washington, VIVA – La administración Trump ha estado cooperando silenciosamente con Rusia en un nuevo borrador de plan para terminar guerra De Ucraniasegún un informe de los medios del martes.

Citando a funcionarios anónimos estadounidenses y rusos, Axios informó que el plan de 28 puntos se inspiró en el plan de alto el fuego de 20 puntos del presidente estadounidense en Gaza, que fue aprobado por Israel y Hamas el mes pasado después de más de dos años de la brutal guerra de Israel en Gaza.

El borrador está estructurado en torno a cuatro temas: paz en Ucrania, garantías de seguridad, seguridad europea más amplia y el futuro de las relaciones de Estados Unidos con Kiev y Moscú, informó Axios.

Los detalles de cómo la propuesta aborda las disputas centrales, incluido el control del territorio en el este de Ucrania, aún no están claros.

Se citó a un funcionario estadounidense diciendo que el enviado de Trump, Steve Witkoff, estaba liderando el esfuerzo y había tenido extensas conversaciones con el enviado ruso, Kirill Dmitriev, quien dijo que pasó tres días reuniéndose con el equipo de Trump en Miami a fines de octubre.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump cree que «existe la oportunidad de poner fin a esta guerra sin sentido si se muestra flexibilidad», y los funcionarios estadounidenses han comenzado a informar a los socios europeos sobre la propuesta. (Hormiga)