Estados Unidos y Rusia discuten un plan de 28 puntos para poner fin a la guerra en Ucrania

Miércoles 19 de noviembre de 2025 – 22:40 WIB
Washington, VIVA – La administración Trump ha estado cooperando silenciosamente con Rusia en un nuevo borrador de plan para terminar guerra De Ucraniasegún un informe de los medios del martes.
Citando a funcionarios anónimos estadounidenses y rusos, Axios informó que el plan de 28 puntos se inspiró en el plan de alto el fuego de 20 puntos del presidente estadounidense en Gaza, que fue aprobado por Israel y Hamas el mes pasado después de más de dos años de la brutal guerra de Israel en Gaza.
El borrador está estructurado en torno a cuatro temas: paz en Ucrania, garantías de seguridad, seguridad europea más amplia y el futuro de las relaciones de Estados Unidos con Kiev y Moscú, informó Axios.
Lea también:
Lumajang BPBD despliega equipo en lugares afectados por las nubes calientes del monte Semeru e insta a los residentes a evacuar de forma independiente
Los detalles de cómo la propuesta aborda las disputas centrales, incluido el control del territorio en el este de Ucrania, aún no están claros.
Lea también:
El estado del Monte Semeru ha aumentado para alertar después de la erupción, se pide al público que esté consciente del potencial de inundaciones de lava.
Se citó a un funcionario estadounidense diciendo que el enviado de Trump, Steve Witkoff, estaba liderando el esfuerzo y había tenido extensas conversaciones con el enviado ruso, Kirill Dmitriev, quien dijo que pasó tres días reuniéndose con el equipo de Trump en Miami a fines de octubre.
Un funcionario de la Casa Blanca dijo que Trump cree que «existe la oportunidad de poner fin a esta guerra sin sentido si se muestra flexibilidad», y los funcionarios estadounidenses han comenzado a informar a los socios europeos sobre la propuesta. (Hormiga)
Una pareja de Kediri cayó por la erupción del monte Semeru, sufrió quemaduras y fue derivada al hospital
La víctima cayó mientras cruzaba el puente Perak, que estaba resbaladizo y cubierto de cenizas calientes debido a la erupción del monte Semeru, acompañada de nubes calientes.
VIVA.co.id
19 de noviembre de 2025