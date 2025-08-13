





Desde la visita de Asim Munir a los EE. UU., La especulación sobre las manos de las dos naciones temblando ha estado alimentando el fuego. En otro desarrollo, Estados Unidos y Pakistán celebró la última ronda del diálogo antiterrorista estadounidense de Pakistán en Islamabad el martes (hora local). Durante el diálogo antiterrorista, ambos países reafirmaron que su compromiso compartido contribuirá a combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, el diálogo sobre el antiterrorismo fue copresidido por el Secretario Especial de las Naciones Unidas, Nabeel Munir y el Coordinador Interino del Departamento de Estado de los Estados Unidos para el Contraterrorismo Gregory D. Logerfo. La información sobre el diálogo fue publicada por los gobiernos de los Estados Unidos y Pakistán.

La declaración conjunta sobre la contratienda declaró que “Ambas delegaciones subrayaron la importancia crítica de desarrollar enfoques efectivos para las amenazas terroristas, incluidas las planteadas por el Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA)Isis-Khorasan y Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) «.

De manera muy diplomática, los Estados Unidos de América aplaudieron los continuos éxitos de Pakistán al contener entidades terroristas que representan una amenaza para la paz y la seguridad de la región y el mundo. Además, Estados Unidos expresó condolencias por la pérdida de civiles y miembros de las agencias de aplicación de la ley en incidentes terroristas en Pakistán, incluido el ataque terrorista Barbarico Jaffar Express y el bombardeo de un autobús escolar en Khuzdar.

La declaración conjunta afirmó además que ambas delegaciones enfatizaban la importancia de construir marcos institucionales más fuertes y desarrollar capacidades para responder a los desafíos de seguridad y contrarrestar el uso de tecnologías emergentes con fines terroristas, según la agencia de noticias ANI.

Enfatizando que ambas naciones tienen el objetivo común de contra el terrorismo, el aviso agregó: “Ambas partes reafirmaron su intención de trabajar estrechamente en foros multilaterales, incluidas las Naciones Unidas, para promover enfoques efectivos y duraderos para contraterrorismo. «

Sin embargo, para reafirmar su asociación de larga data, ambas partes también enfatizaron que el compromiso sostenido y estructurado sigue siendo vital para contrarrestar el terrorismo y promover la paz y la estabilidad, según la declaración conjunta.

Mientras tanto, Tammy Bruce, mientras comentaba sobre la relación de los Estados Unidos con India, dijo que «la relación de los Estados Unidos ‘con Pakistán e India’ permanece sin cambios ‘, y agrega que los» diplomáticos están comprometidos con ambas naciones «, como citan la agencia de noticias ANI.

Estos comentarios de Tammy Bruce vinieron después Jefe del Ejército de Pakistán Asim Munir. Comentarios en Florida, donde, según los informes, dijo que Pakistán podría usar armas nucleares para derribar la India y la «mitad del mundo» en caso de una amenaza existencial.

Destacando el diálogo antiterrorista estadounidense de Pakistán, que se estableció en Islamabad el martes, también destacó que «Estados Unidos y Pakistán reafirmaron su compromiso compartido de combatir el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones durante las últimas rondas de conversaciones en Islamabad. Estados Unidos y Pakistán discutieron formas de mejorar la cooperación de la cooperación para contrarrestar a Terrorists Terrorists». «

Al concluir sus declaraciones, agregó que «para la región y para el mundo, Estados Unidos que trabaja con ambas naciones son buenas noticias y promoverá un futuro que sea beneficioso».

