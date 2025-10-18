Estados Unidos y la ONU imponen sanciones a dos haitianos por su papel en la violencia de pandillas







Estados Unidos y las Naciones Unidas impusieron sanciones el viernes al exjefe de seguridad presidencial haitiano y al líder de una pandilla haitiana por su papel en actividades criminales de pandillas que han desestabilizado a los empobrecidos. nación caribeña. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que los dos hombres apoyaban una coalición de pandillas que la administración Trump designó como organización terrorista extranjera a principios de este año.

El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución horas después, ordenando a los 193 países miembros de la ONU congelar los bienes de los hombres e imponer una prohibición de viajar. La resolución también impone un embargo de armas a Haití. Las sanciones se impusieron a Dimitri Herard, jefe de seguridad presidencial cuando el presidente Jovenal Moise fue asesinado en 2021. Fue encarcelado en relación con el asesinato. Después de escapar de prisión en 2024, «coludió» con la coalición de pandillas más poderosa de Haití, Viv Ansanm, dijo el Tesoro en un comunicado.

También se impusieron sanciones a Kempes Sanon, el jefe de la pandilla Bel Air, uno de los muchos grupos criminales que conforman la coalición de pandillas de Viv Ansanm. Además de ayudar a la coalición a consolidar el poder en Haití, el Tesoro y la ONU acusaron a Sanon de extorsión, secuestro, impuestos ilícitos y otras violaciones de derechos humanos. Las pandillas han aumentado su poder desde el asesinato y ahora controlan el 90 por ciento de la capital, Puerto Príncipe. Han ampliado sus actividades, incluidos saqueos, secuestros, agresiones sexuales y violaciones, al campo. Haití no ha tenido presidente desde el asesinato.

La Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y Delito ha informado que se están traficando armas cada vez más sofisticadas a Haití, principalmente desde Estados Unidos y especialmente desde Florida, lo que contribuye al empeoramiento de la anarquía. El Consejo de Seguridad dijo que Herard ha estado implicado en facilitar el tráfico de armas y municiones. Los funcionarios estadounidenses dijeron que proporcionó «entrenamiento y armas de fuego» a los líderes de las pandillas y «respalda directamente los ataques coordinados de Viv Ansanm contra las instituciones estatales».

La resolución de la ONU dijo que Sanon había actuado a través de su liderazgo en la pandilla Bel Air, que tiene aproximadamente 150 miembros y opera desde su bastión en el área de Bel Air de la capital. «Sanon también mantiene una red de individuos dentro de instituciones gubernamentales, incluidas agencias de seguridad, que le permite evadir el arresto y facilitar sus actividades criminales», dice la resolución. «Se escapó de prisión en 2021, donde fue encarcelado por secuestro, robo y asesinato, y desde entonces ha seguido desestabilizando Haití con sus acciones».

Las sanciones del Departamento del Tesoro congelan cualquier activo que tengan en el A NOSOTROS y bloquear transacciones comerciales con los dos hombres. Bradley T Smith, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, escribió en una declaración: «La acción de hoy subraya el papel crítico de los líderes de pandillas y facilitadores como Herard y Sanon, cuyo apoyo permite la campaña de violencia, extorsión y terrorismo de Viv Ansanm en Haití».

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente