¡Estados Unidos y China se calientan, la riqueza de Elon Musk y Jeff Bezos cae en cientos de billones!

Jacarta – Tensiones entre Estados Unidos (COMO) Y Porcelana volvió a alcanzar su punto máximo. Presidente Donald Trump anunció oficialmente planes para implementar aranceles del 100 por ciento sobre varios productos de China, incluidos vehículos eléctricos y componentes tecnológicos estratégicos.

Esta decisión sacudió inmediatamente los mercados financieros mundiales, especialmente el sector tecnológico que tiene una gran exposición a la cadena de suministro en el país de la cortina de bambú.

Esta noticia provocó un gran pánico en Wall Street y el mercado de criptomonedas. Las acciones de gigantes tecnológicos como Amazon, Nvidia y Tesla cayeron bruscamente, registrando sus mayores pérdidas desde abril de 2025.

Informes desde CNBCEl martes 14 de octubre de 2025, la volatilidad del mercado aumentó considerablemente tras el anuncio. El índice Nasdaq cayó un 3,6 por ciento, mientras que el S&P 500 cayó un 2,7 por ciento en un día. Muchos observadores creen que esta política de aranceles elevados no sólo ejercerá presión sobre las grandes empresas, sino que también perturbará las cadenas de suministro globales, desde los chips de inteligencia artificial hasta la industria de los vehículos eléctricos.

Las acciones tecnológicas caen simultáneamente

La ola de declive más grave la experimentó Nvidia, un fabricante de chips GPU que es la columna vertebral de la industria de la inteligencia artificial. La capitalización de mercado de la empresa cayó en 229 mil millones de dólares o alrededor de Rp. 3.778 billones en un día de negociación. De hecho, a finales de septiembre, Nvidia acababa de establecer un récord como empresa con una capitalización de mercado de 4,5 billones de dólares (74,25 billones de rupias).

Mientras tanto, Amazon perdió 121 mil millones de dólares o el equivalente a Rp. 1.996,5 billones, borrando todas las ganancias de la empresa desde principios de año. «Amazon, Nvidia y Tesla cayeron cada una aproximadamente un 2 por ciento en sus operaciones después del anuncio», escribió. CNBC en su informe, citado el martes 14 de octubre de 2025.

Un destino similar corrió Tesla, que acaba de lanzar un vehículo eléctrico asequible. Su capitalización de mercado se redujo en 71 mil millones de dólares o Rp. 1.171,5 billones.

No hay que olvidar que Microsoft también se vio afectada por una caída de su valor de mercado que alcanzó los 85.000 millones de dólares (1.402,5 billones de rupias). Irónicamente, esta empresa está ampliando su infraestructura en la nube para respaldar la demanda de OpenAI, que en realidad está aumentando considerablemente.

Mientras tanto, también participaron otros dos gigantes, Google (Alphabet) y Meta (Facebook). Las acciones de Alphabet cayeron un 2 por ciento, mientras que Meta cayó casi un 4 por ciento en sólo un día.