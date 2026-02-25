Estados Unidos vuelve a ser respetado por el mundo, los enemigos tiemblan

Washington, VIVA – Presidente COMO Donald Trump decir, Estados Unidos de América Recuperó el respeto en el mundo y sus «enemigos» tuvieron miedo.





En su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso de Estados Unidos el martes 24 de febrero, Trump dijo que la economía estadounidense estaba creciendo con fuerza y ​​que los agentes del orden estaban preparados.

«Nuestra economía nunca ha rugido como lo ha hecho ahora, y nuestros enemigos tienen miedo. Nuestro ejército y nuestra policía están listos, y Estados Unidos es respetado nuevamente, tal vez como nunca antes», dijo Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión.





También dijo que Estados Unidos continuaría avanzando y llamó al período actual «la era dorada de Estados Unidos».

Según Trump, en menos de cinco meses EE.UU. conmemorará el 4 de julio el 250 aniversario de la independencia, lo que calificó como un hito histórico para la libertad y el progreso del país.





«Aún no se ha visto nada. Vamos a mejorar cada vez más. Esta es la era dorada de Estados Unidos», afirmó. (Hormiga)