VIVA – Partido Comunista Porcelana (PKT) fue nuevamente señalado como uno de los perpetradores comercio humano peor del mundo. Así se afirma en el Informe sobre la trata de personas (TIP) de 2025 publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos el 29 de septiembre de 2025.

Por sexto año consecutivo, China fue colocada en el Nivel 3, la categoría más baja que indica que el país no cumple con los estándares mínimos para combatir la trata de personas y no está haciendo esfuerzos significativos para mejorarlos.

El informe, presentado el 29 de septiembre, pinta un panorama sombrío de un país donde el trabajo forzoso, la represión estatal y la explotación sigue siendo una característica del gobierno institucionalizado más que una aberración.

Campo de trabajos forzados de Xinjiang

Los hallazgos son una crítica condenatoria al vasto sistema de coerción del régimen chino, que se extiende desde los campos de trabajos forzados en Xinjiang hasta las fábricas que abastecen a los mercados globales, e incluso a las comunidades chinas en el extranjero que están bajo una creciente vigilancia transnacional.

Según el Departamento de Estado COMOChina continúa demostrando una “política o patrón” de trabajo forzoso generalizado en sectores afiliados al Estado, de manera más atroz a través de la detención y explotación masiva de uigures y otras minorías étnicas y religiosas en Xinjiang.

El informe subraya que tales prácticas no son incidentes aislados sino que son sistemáticas y están profundamente arraigadas en la maquinaria de control estatal. La evaluación oficial acusó al PCC de operar una vasta red de programas de trabajo forzoso que involucran a poblaciones detenidas, incluidos presos políticos, minorías religiosas y aquellos considerados desleales a la ideología del partido.

Se dice que las fábricas, las obras de construcción y las empresas estatales se benefician directamente de este conjunto de trabajo forzoso, generando miles de millones de dólares en producción económica bajo el pretexto de “formación vocacional” y “alivio de la pobreza”.

Durante años, Beijing ha insistido en que sus políticas en Xinjiang apuntan a “contrarrestar el extremismo” y “aumentar el empleo”. Sin embargo, las investigaciones internacionales y las pruebas satelitales indican la existencia de centros de detención en expansión, recintos con alambre de púas y fábricas ubicadas junto a estas llamadas instalaciones de reeducación.