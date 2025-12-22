Estados Unidos vuelve a cazar petroleros venezolanos en el Mar Caribe utilizando banderas de otros países

Bienvenido, VIVA – Guardia Costera de los Estados Unidos (COMO) volver a cazar un bote petrolero Venezuela en medio de crecientes tensiones en la región del Caribe.

Petrolero Se negó a abordar en medio de la campaña de presión del presidente Donald Trump contra Venezuela, según informes del domingo. Si Estados Unidos lo confisca con éxito, este será el tercer barco confiscado por el régimen de Trump.

«La Guardia Costera de Estados Unidos está persiguiendo activamente a embarcaciones de flotas ilícitas sancionadas que son parte de la evasión ilegal de sanciones de Venezuela», dijo un funcionario anónimo. noticias nbc, Lunes 22 de diciembre de 2025.

«El barco enarbola bandera falsa y se encuentra bajo orden judicial de embargo».

El petrolero Bella 1 fue objeto de sanciones estadounidenses en junio de 2024 en virtud de las autoridades antiterroristas, según el Departamento del Tesoro, que dijo que el barco formaba parte de una red de transporte vinculada a Sa’id al-Jamal, un facilitador financiero hutí designado por Estados Unidos.

Los barcos de la red se han utilizado para transportar petróleo sancionado, incluido el crudo iraní, y las ganancias se dirigieron a grupos militantes, dijeron funcionarios estadounidenses al explicar la base de las sanciones.

El senador Murphy dijo que no había ninguna justificación legal o de seguridad nacional para el ataque al barco.

Por otra parte, funcionarios estadounidenses dijeron que las autoridades federales obtuvieron una orden de incautación de un juez que les permitió tomar el control del Bella 1, informa. Los New York Times.

Los funcionarios citaron la supuesta participación previa de Bella 1 en el comercio de petróleo de Irán, no sus supuestos vínculos con Venezuela.

Supuestamente el barco no enarbolaba una bandera nacional válida cuando las fuerzas estadounidenses se acercaron a él, lo que permitiría abordar el barco en el mar según el derecho internacional. Pero el barco se negó a ser abordado y continuó navegando, dijo un funcionario. Los New York Timesmientras que otros lo llamaron una «búsqueda activa».

De ser incautado, el Bella 1 sería el tercer petrolero incautado por las autoridades estadounidenses. El sábado, la Guardia Costera de Estados Unidos confiscó otro buque cisterna en aguas internacionales cerca de Venezuela después de que Trump declarara un bloqueo a Venezuela.