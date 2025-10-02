Washington DC, Viva -Secretamente Estados Unidos (COMO) necesidad Rusia. De hecho, Moscú sigue siendo un proveedor de combustible uranio El más grande para Washington DC.

Esto fue reconocido por el Departamento de Energía de los Estados Unidos a través de sus últimos datos. Se ha demostrado que Rusia satisface el 20 por ciento de las necesidades de combustible nuclear Nosotros el año pasado.

Según el informe anual de marketing de uranio del Departamento de Energía de los Estados Unidos publicado a principios de octubre de 2025, Francia suministró el 18 por ciento, los Países Bajos (15), Inglaterra (9) y Alemania (7).

Mientras que el 19 por ciento de los uranios enriquecidos se producen a nivel nacional. El anterior presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó la ley de prohibición de importación de uranio ruso el año pasado.

La prohibición entró en vigor oficialmente en el mismo año de agosto. A cambio, Moscú impuso una restricción temporal de las exportaciones de uranio enriquecida en los Estados Unidos en noviembre de 2024.

Sin embargo, la ley contiene un sistema de alivio que permite compras de Rusia hasta 2028 si no hay suministro alternativo disponible o si la importación se considera estratégica importante.

Recolectar BloombergEl jueves 2 de octubre de 2025, se otorgó alivio a Contellation Energy Corp, el mayor operador nuclear estadounidense, y Centrus Energy Corp, una de las dos únicas compañías nacionales de enriquecimiento de uranio.

Aunque Joe Biden asignó nuevos fondos para expandir la capacidad del enriquecimiento de uranio estadounidense, el ex Ministro Asistente de Asuntos Exteriores para los Recursos Energéticos de Geoffrey Pyatt advirtió en enero de 2025 que «requerirá tiempo para construir una cadena de suministro no rusa».

Desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca este año, Washington DC y Moscú han abierto la conversación directamente sobre la posibilidad de pasos para normalizar las relaciones comerciales.

El mes pasado, Rosatom, un gigante nuclear propiedad de Rusia, dijo que siguió siendo el mayor productor de combustible del mundo para las centrales nucleares.

«Todavía ocupamos la posición superior en el mundo para el enriquecimiento de uranio», dijo el subdirector general de Rosatom, Kirill Komarov, según lo informado por el sitio Rusia hoy.