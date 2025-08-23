Estados Unidos termina visas para conductores de camiones comerciales para proteger a los estadounidenses







Estados Unidos dejará de emitir visas de trabajadores para conductores de camiones comerciales con efecto inmediato, dijo el jueves el Secretario de Estado Marco Rubio. «El creciente número de conductores extranjeros que operan camiones de tractor-remolque grandes en las carreteras estadounidenses está poniendo en peligro las vidas estadounidenses y socavando los medios de vida de los camioneros estadounidenses», dijo.

El Triunfo La administración ha tomado medidas para hacer cumplir el requisito de que los camioneros hablen y lean inglés de manera competente. El Departamento de Transporte dijo que el objetivo es mejorar la seguridad vial después de incidentes en los que la incapacidad de los conductores para leer señales o hablar inglés puede haber contribuido a las muertes por tráfico.

