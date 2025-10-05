Estados Unidos será una autocracia si Trump puede «controlar los medios de comunicación»

Durante una aparición reciente en MSNBCDirector nominado al Oscar Rob Reiner emitió un llamado a la acción contra Donald Trump. Dijo que es «nuestro trabajo ahora» como voces influyentes para luchar contra la inserción del presidente de la Guardia Nacional en las principales ciudades, así como sus ataques a la libertad de expresión. Agregó que los esfuerzos de Trump para «comandar las elecciones» a través de la redistribución de distritos deben detenerse antes de los trabajos intermedios de 2026.

«Está más allá de McCarthy Era-Desque», dijo Reiner. «Eso se siente pintoresco en comparación con lo que está sucediendo en Estados Unidos en este momento. La comunidad de Hollywood es muy consciente de que se infringen sus derechos de la Primera Enmienda. Por lo tanto, somos conscientes de lo que está sucediendo. Pero nuestro trabajo ahora, como comunicadores, es comenzar a comunicarse con el resto del país, para que sepan lo que les va a pasar».

Agregó que «las dos grandes cosas» que una «autócrata» es «control de los medios de comunicación» y «control militar de las calles». Por el primero, Reiner citó la reciente suspensión de ABC de Jimmy Kimmel después una supuesta amenaza de la FCC. Para el segundo, lo más probable es que Reiner se refiera a Trump’s despliegue reciente de 300 tropas de la Guardia Nacional de California a Oregon. La administración Trump ya ha desplegado la Guardia Nacional en Los Ángeles y Washington, DC

«No se equivoquen; tenemos un año antes de que este país se convierta en una autocracia completa, y la democracia nos deja por completo», agregó. «Y estamos mirando las elecciones en 2026, y Donald Trump sabe que en una elección libre y justa, perderá. Perderá la Cámara, la Cámara se volteará y se convertirá en manos democráticas. Habrá sillas de comité que podrán celebrar reuniones, y esto es lo último que quiere».

Mira la conversación completa a continuación.