Estados Unidos sanciona a Rosneft y Lukoil e insta a Moscú a aceptar un alto el fuego en Ucrania

Las sanciones apuntan a degradar la capacidad de Rusia de recaudar ingresos para su maquinaria de guerra y apoyar su debilitada economía.

«Las acciones de hoy aumentan la presión sobre el sector energético de Rusia y degradan la Kremlin capacidad de recaudar ingresos para su maquinaria de guerra y apoyar su debilitada economía. Estados Unidos seguirá abogando por una solución pacífica a la guerra, y una paz permanente depende enteramente de la voluntad de Rusia de negociar de buena fe. El Tesoro seguirá utilizando sus autoridades para apoyar el proceso de paz», se lee en un comunicado.

«Ahora es el momento de detener las matanzas y de un alto el fuego inmediato», dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, según el comunicado.

«Dado presidente Putin Al negarse a poner fin a esta guerra sin sentido, el Tesoro está sancionando a las dos mayores compañías petroleras de Rusia que financian la maquinaria de guerra del Kremlin. El Tesoro está preparado para tomar medidas adicionales si es necesario para apoyar el esfuerzo del presidente Trump de poner fin a otra guerra más. Alentamos a nuestros aliados a unirse a nosotros y adherirse a estas sanciones», añadió.

Rosneft y Lukoil ahora están designados, lo que resulta en la congelación de sus activos en Estados Unidos y restringe a los estadounidenses la posibilidad de realizar transacciones financieras con ellos. Todas las entidades propiedad al 50% o más de Rosneft y Lukoil están bloqueadas, independientemente de si están designadas por la OFAC.

Según el comunicado, Rosneft es una empresa energética integrada verticalmente que se especializa en la exploración, extracción, producción, refinación, transporte y venta de petróleo, gas natural y productos derivados del petróleo. Lukoil se dedica a la exploración, producción, refinación, comercialización y distribución de petróleo y gas en Rusia e internacionalmente.

Además, la OFAC está designando varias filiales de Rosneft y Lukoil con sede en Rusia. Todas las entidades propiedad en un 50 por ciento o más, directa o indirectamente, de Rosneft y Lukoil están bloqueadas de conformidad con la EO 14024, incluso si no están designadas por la OFAC, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Como resultado de la acción de los EE. UU., todos los bienes e intereses en propiedades de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben informarse a la OFAC.

Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas.

«A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por OFACo exentas, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o intereses en propiedades de personas bloqueadas», menciona el comunicado.

El comunicado mencionó que cualquier violación de las sanciones puede resultar en la imposición de sanciones civiles o penales a personas estadounidenses y extranjeras.

«La OFAC puede imponer sanciones civiles por violaciones de sanciones sobre una base de responsabilidad estricta. Las Directrices para la aplicación de sanciones económicas de la OFAC brindan más información sobre la aplicación de las sanciones económicas de los EE. UU. por parte de la OFAC. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden correr el riesgo de exponerse a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades con personas designadas o bloqueadas de otro modo», menciona el comunicado.

Además, las instituciones financieras extranjeras que realicen o faciliten transacciones significativas o proporcionen cualquier servicio relacionado con la base militar-industrial de Rusia, incluidas las personas bloqueadas, corren el riesgo de ser sancionadas por la OFAC.

«Además, participar en ciertas transacciones que involucran a las personas designadas hoy puede correr el riesgo de la imposición de sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras participantes. La OFAC puede prohibir o imponer condiciones estrictas para abrir o mantener, en los Estados Unidos, una cuenta corresponsal o una cuenta de pago de una institución financiera extranjera que, a sabiendas, realice o facilite cualquier transacción significativa en nombre de una persona designada de conformidad con la autoridad pertinente», menciona el comunicado.

El poder y la integridad de las sanciones de la OFAC se derivan no sólo de la capacidad de la OFAC para designar y agregar personas a la Lista SDN, sino también de su voluntad de eliminar personas de la Lista SDN de conformidad con la ley.

El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento, añade el comunicado.

Cualquier persona incluida en la Lista SDN de conformidad con la EO 14024 puede estar sujeta a restricciones de exportación adicionales administradas por el Departamento de Comercio, Oficina de Industria y Seguridad (BIS).

