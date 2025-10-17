Estados Unidos sale de la lista de los 10 pasaportes más fuertes del mundo, Singapur encabeza la lista

Washington, VIVA – Por primera vez en dos décadas, Estados Unidos de América (EE.UU.) salió del top 10 pasaporte más fuerte del mundo, lo que marca un declive significativo para la superpotencia global.

Según el último Índice de Pasaportes Henley, una clasificación que mide cuántos países pueden visitar los turistas sin visa, el pasaporte estadounidense ahora ocupa el puesto 12 a nivel mundial, empatado con Malasia y ofrece acceso sin visa a 180 de 227 destinos.

El año pasado, Estados Unidos ocupó el séptimo lugar, antes de caer al décimo en julio de este año. Hace diez años, Estados Unidos encabezaba la lista.

«La disminución del poder de los pasaportes estadounidenses durante la última década es más que una simple revisión de la clasificación: señala un cambio fundamental en la movilidad global y la dinámica del poder blando», dijo Christian H. Kaelin, presidente de Henley & Partners y creador del índice, en un comunicado de prensa. el guardián, Viernes 17 de octubre de 2025.



Ilustración de pasaportes en el mundo.

«Los países que abrazan la apertura y la cooperación están avanzando, mientras que aquellos que dependen de privilegios del pasado se están quedando atrás».

Los países asiáticos dominan actualmente la clasificación más alta. Singapurcon acceso a 193 destinos sin visa, ocupa el primer lugar, provisionalmente Corea del Sur ocupa el segundo lugar con 190 destinos, seguido por Japón en tercer lugar con 189 destinos.

Mientras tanto, Indonesia Passport ocupa el puesto 70 con 73 destinos sin visa.

Henley & Partners, una firma con sede en Londres especializada en consultoría sobre ciudadanía y población, ha compilado estas clasificaciones durante aproximadamente 20 años utilizando datos de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo.

Por culpa de Trump

La disminución coincidió con políticas estadounidenses de inmigración y viajes más estrictas bajo la administración Trump, que inicialmente apuntaban a la migración ilegal pero luego se expandieron a una represión más amplia contra el turismo, los trabajadores extranjeros y los estudiantes internacionales.

La reciprocidad juega un papel importante en la clasificación de un país, señala Henley & Partners, señalando que mientras que los titulares de pasaportes estadounidenses actualmente pueden acceder a 180 destinos sin visa, los propios Estados Unidos sólo permiten que otros 46 países entren en sus fronteras sin visa.