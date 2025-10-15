Estados Unidos revoca visas de seis extranjeros que ‘celebraron’ la muerte de Charlie Kirk

Washington, VIVA – Estados Unidos de América (Estados Unidos) revocar visa Seis extranjeros que hicieron comentarios en las redes sociales se consideran «celebrando» el asesinato de activistas de derecha charlie kirkde acuerdo a Ministerio de Asuntos Exteriores COMO.

Lea también: 10 países con las mayores exportaciones del mundo, ¿qué número es Indonesia?



«Estados Unidos no tiene obligación alguna de dar la bienvenida a los extranjeros que desean la muerte de un ciudadano estadounidense», afirmó el martes el Departamento de Estado de EE.UU. a través de la red social X.

«El Departamento de Estado continúa identificando a los titulares de visas que celebraron el espantoso asesinato de Charlie Kirk.»

Lea también: BKSAP recuerda que Gaza debe estar siempre vigilada porque a Israel le gusta violar los acuerdos



El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que «los extranjeros que se aprovechen de la hospitalidad estadounidense mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados».

Las identidades de los seis extranjeros no fueron anunciadas, pero se sabe que cada uno de ellos proviene de Argentina, Brasil, Alemania, México, Paraguay y Sudáfrica.

Lea también: Trump: ¡La guerra en Gaza ha terminado!



En su publicación en la red social X, el Departamento de Estado de EE. UU. compartió capturas de pantalla de los comentarios de los extranjeros y afirmó que sus visas habían sido canceladas.

El anuncio se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, concediera póstumamente la Medalla de la Libertad a Charlie Kirk, a quien calificó de «gran héroe estadounidense» y «mártir de la libertad».

Charlie Kirk, un activista que apoya plenamente a Trump, fue asesinado a tiros el 10 de septiembre mientras hacía campaña con estudiantes de la Universidad Utah Valley en Orem City, 64 kilómetros al sur de Salt Lake City, la capital del estado de Utah.

El presunto tirador, Tyler Robinson (22), fue arrestado después del incidente y enfrenta cargos de asesinato premeditado.