Estados Unidos reduce los horarios de vuelos en un 10 por ciento en 40 aeropuertos debido al cierre

Washington, VIVA – Ministro de Comunicaciones Estados Unidos de América (EE.UU.), Sean Duffy anunció el miércoles 5 de noviembre de 2025 que la frecuencia vuelo de 40 aeropuerto Estados Unidos recortará un 10 por ciento a partir del viernes 7 de noviembre de 2025.

Una reducción del 10 por ciento en la frecuencia de los vuelos en los próximos días para abordar la escasez de controladores de tráfico aéreo, que están trabajando sin paga en medio del cierre del gobierno (cerrar) que ya lleva 36 días.

«Habrá una reducción del 10 por ciento en la capacidad en 40 de nuestras ubicaciones», dijo el Secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, en una conferencia de prensa en Louisville, Kentucky. noticias CBS, Jueves.

«Esta medida no se basa en el número de vuelos desde cada lugar, sino en los puntos de presión y cómo los reducimos», dijo.

Se espera que la reducción del tráfico aéreo sea gradual a partir del viernes y que las aerolíneas alcancen el objetivo del 10 por ciento la próxima semana, según dos fuentes familiarizadas con las conversaciones entre FAADepartamento de Transporte y aerolíneas.

En la misma conferencia de prensa, el jefe de la Administración Federal de Aviación (FAA), Bryan Bedford, dijo que su partido decidió reducir los vuelos programados en un 10 por ciento para reducir la carga de trabajo de los controladores aéreos.

Dijo que si la situación de escasez de personal operativo continúa ocurriendo en un aeropuerto en particular hasta que alcance un nivel peligroso, entonces se implementarán más medidas y se implementará una política de reducción en ese aeropuerto.

El martes, Duffy advirtió que el cierre había aumentado los riesgos para los viajes aéreos. Podrían producirse cancelaciones de vuelos, e incluso posibles cierres del espacio aéreo, si los controladores aéreos no vuelven a recibir sus salarios la próxima semana.

Los datos del sitio web de seguimiento de vuelos FlightAware muestran que miles de vuelos en todo Estados Unidos se retrasan cada día.

Una fuente proporcionó una lista de propuestas a CBS News que incluía una serie de aeropuertos de pasajeros concurridos en las principales ciudades y centros de aerolíneas, así como aeropuertos con mucho tráfico de carga, incluidos Louisville, Memphis, Anchorage y Ontario, California, así como un aeropuerto en Teterboro, Nueva York, frecuentado por jets privados y otro tráfico de aviación general.

Esta lista no es definitiva y está sujeta a cambios ya que la FAA no ha emitido una orden final que exija oficialmente a las aerolíneas que reduzcan su capacidad.