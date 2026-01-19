Konpenhagen, VIVA – Estados Unidos de América (COMO) supuestamente intentó recopilar en secreto datos relacionados con infraestructura crítica, incluidas instalaciones militarDe Tierra Verde en 2025, sin pasar autoridad oficial Dinamarca.

Esta medida generó preocupación en Copenhague porque la información se consideraba sensible y potencialmente podría usarse con fines estratégicos militares.

Diario danés Berlín, según lo citado por ONU, informó que el esfuerzo de recopilación de datos se llevó a cabo sin pasar por canales oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Defensa o el liderazgo militar danés.



La Armada danesa patrulla las aguas de Groenlandia

Documentos obtenidos por los medios muestran que las acciones estadounidenses están potencialmente relacionadas con la planificación de operaciones militares, incluido un posible ataque o invasión de Groenlandia.

El informe de Berlingske hace referencia a documentos internos de las Fuerzas Armadas danesas y del Ministerio de Defensa que fueron recibidos en versiones fuertemente censuradas por razones de seguridad nacional.

Los documentos revelan que en enero de 2025, un oficial militar estadounidense solicitó dos veces, con seis días de diferencia, información directamente al comando militar danés en Groenlandia.

El documento también muestra que los ministerios pertinentes fueron informados inmediatamente de la solicitud, especialmente teniendo en cuenta el llamado «clima estratégico» que rodea a Groenlandia.

Según los informes, todos los altos dirigentes del Ministerio de Defensa danés, incluido el Jefe de Defensa, fueron informados de lo ocurrido.

Los expertos citados por los medios daneses evalúan que las actividades de espionaje de Estados Unidos contra Dinamarca, especialmente en relación con Groenlandia, deberían anticiparse en el futuro, en consonancia con la creciente importancia geopolítica de la región ártica.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, afirmó que el gobierno danés continúa intentando convencer al presidente estadounidense, Donald Trump, de que abandone la idea de poseer Groenlandia, que ya se había planteado anteriormente y había causado controversia internacional.

Groenlandia es una región autónoma del Reino de Dinamarca y tiene una importante posición estratégica en la región ártica, que se ha convertido cada vez más en el centro de atención de las potencias mundiales en los últimos años.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha enfatizado repetidamente que Estados Unidos debe apoderarse de Groenlandia por el bien de la seguridad nacional y para evitar que Rusia y China tomen el control de la región. Sin embargo, Dinamarca y Groenlandia han rechazado repetidamente las propuestas de vender el territorio a Estados Unidos.